Podle radního Zdeňka Vocáska se rekonstrukce dotkne například fasády, okenní a dveřní výplně, střešního pláště, zpřístupněn bude sklep, dojde k úpravě interiérů, vybudovány budou nové rozvody elektřiny, topení a plynu. Navíc bude postavena přístavba do Eliščiny ulice. Předpokládaná cena oprav je 35 milionů korun, peníze uvolnil Středočeský kraj.

Pavel Fojtík z Polabského muzea, pod nějž to Vlastivědné spadá, představil konkrétní plán, co by návštěvníci po rekonstrukci měli uvnitř nalézt. „V budově muzea vznikne 24 výstavních místností a bude zde i významný obraz Alfonse Muchy, který je nyní v jiné budově. Všechny exponáty se z muzea přestěhují do těch okolních,“ uvedl Fojtík.

Nová přístavba vyroste do Eliščiny ulice. Novostavba bude určena pro umístění rozměrných sbírkových předmětů a mobiliář nové expozice, tedy vitríny a výstavní panely.

Aktuálně je v muzeu až do 30. června k vidění výstava pojmenovaná Z dějin železnice v Nymburce. Výstava ukazuje vliv železnice na rozvrstvení obyvatelstva a vývoj městské zástavby. A to od příjezdu prvního vlaku v roce 1870, kdy se ospalé zemědělské městečko změnilo na dynamicky se rozvíjející město s rychle rostoucím počtem populace. Mezi exponáty je místní depo nebo dílny. Muzeum má otevřeno od středy do neděle od 10 do 19 hodin.