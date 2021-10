Jenda Rajman zemřel v roce 1965. Zůstala po něm knihařská dílna, kterou za socialismu provozovaly komunální služby. Jeho potomkům se podařilo obnovit dílnu pro ruční vazbu knih a otevřít muzeum. Kvůli tomu založili Nadační fond Jendy Rajmana, ten však jako nezisková organizace nemá prostředky, aby získal tak velkou nemovitost do vlastnictví.

Přitom v Česku jde o unikátní dochovanou expozici věnovanou uměleckým knižním vazbám a životu významného českého knihaře Jendy Rajmana. Jedná se o plně zachovalou knihařskou dílnu s původními stroji a nástroji působící v původním domě nepřetržitě sto let.

Do Muzea knihařství zavítaly ročně spousty turistů. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Minulostí se stala možnost návštěvy expozice Muzea knihařství v Rožďalovicích. To v těchto dnech zavřelo. Důvodem je požadavek vlastníka budovy na vyklizení objektu. Památkově chráněný dům při hlavní silnici v Rožďalovicích má údajně sloužit v budoucnu k bydlení. Provozovatelé muzea zoufale hledají možnost, jak historicky unikátní expozici zachovat. Zatím jim však nikdo pomoci nedokázal a budoucnost nevidí růžově.

