V pondělí kolem půl šesté ráno bylo pár set metrů od nymburského nádraží u kolejí nalezeno tělo zatím neznámého muže. Nález podle dostupných informací ohlásil výpravčí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Zatím není jasné, se kterým vlakem muž přišel do střetu, ani to, zda se jednalo o nešťastnou náhodu či úmysl. K události podle současných předpokladů mohlo dojít v noci na pondělí v rozmezí od 22 hodin večer do 5.30 ráno. „Byla nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.