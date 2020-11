Květoslav Jan Motejlek zemřel 18. listopadu 2015 v Nymburce. Jako skaut zažil první republiku a setkal se s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Za druhé světové války byl při útěku chycen a poseděl si ve vězení, aby se na konci války při Pražském povstání zúčastnil bojů o rozhlas. Po komunistickém puči v roce 1948 emigroval přes Německo do Paříže, kde zůstal 42 let. Po sametové revoluci se vrací do Čech a díky známosti s nymburskými basketbalisty začíná další etapu svého života v roce 1991 právě v našem městě.

Jeho pozdravem bylo hrdé Nazdar! Vždy zdůrazňoval vlastenectví a nikdy se nesmířil s rozdělením Československa. Stále se cítil být Čechoslovákem. Psal komentáře k různým článkům. Po právu je jeho příběh zpracován i na stránkách Paměti národa.

Setkání s TGM

Jan Květoslav Motejlek se narodil 19. prosince 1925 v Doudlebech nad Orlicí. V mládí jej kamarád přivedl ke skautingu. Začal docházet do chaty v Praze na Jezerce, kde měli tehdy klubovnu Junáci volnosti. Jednou vybral malého Květoslava jeho vedoucí Bohumír Káš, aby se zúčastnil setkání s tehdy již bývalým prezidentem Masarykem v Lánech. „Tatíček přijel v kočáře. Přišel ke každému z nás. Ke mně přišel taky, zeptal se, jak jde škola. Já říkám: ,Pane prezidente, dost těžko,‘“ vzpomíná na svůj hovor s TGM. Pak se postavil před nás a řekl: ,Chlapci, slibte mi, že budete dobrými Čechoslováky.‘ A my, aniž bychom se znali, jedním slovem to z nás vyhrklo: ,Ano, pane prezidente.‘ Od té doby jsem byl, jsem a budu Čechoslovák.“

Bylo mu 16 let, kolem zuřila válka, když v roce 1941 zakončil učení na zámečníka. Doma za války ilegálně poslouchali legendární pořad Volá Londýn. Květoslav se rozhodl odejít bojovat za svobodné Československo. „Já měl nápad, že bych se mohl dostat do Anglie na švédský lodi z Hamburku. Takže jsem přešel protektorátní hranici poměrně snadno. Německy jsem uměl, jazyky mi vždycky šly.“ V Hamburku ho ale velmi brzy vypátralo gestapo, a tak putoval do vazební věznice a čekal na soud. Snad si získal soudcovy sympatie, snad měl pouze štěstí, neboť nebyl odsouzen za politický čin, nýbrž za potulku, a sice na neurčito do pracovního tábora Lechfeld.

Uchránil Němce před lynčováním

Po propuštění se stal plavčíkem na labském vodním spoji s cílem jak jinak než v Hamburku. Cestou přespával v přístavech v Magdeburku a Drážďanech. V Hamburku trávil čas s Francouzkou Rolánde, která tam byla na nucených pracích jako chůva. V Praze, na druhé straně spojnice, navázal opět spojení se svým bývalým vedoucím Mírou Kášem, který jej zverboval do Zpravodajské brigády, 2. praporu Toledo. „Potřebovali bychom, abys nám dával všechny zprávy, případně nákresy, jak vypadají přístavy v Magdeburku, Drážďanech a nálada obyvatelstva,“ cituje Motejlek svého „nadřízeného“ Káše. Scházeli se spolu skoro až do roku 1945 v hostinci U Beránka na Vinohradech. Na čas kvůli zranění od fosforové bomby pobyl v německé nemocnici.

Při pražském povstání zažil boj o rozhlas, kde musel hájit odzbrojené německé vojáky. „Chtěli je lynčovat. Já říkám ne ne. To jsou naši zajatci…“

Po válce byl prapor Toledo v rámci 1. pluku revoluční gardy poslán do pohraničí, konkrétně do Trutnova, kde měl za úkol dohlížet na postupný odsun Němců. Krom jiného tam Květoslav Motejlek opět dělal tlumočníka. „Je třeba říct, že tam byl velkej nepořádek. Tam byly takzvaný revoluční gardy, nikdo neví, co byly vlastně zač. My jsme byli takoví vykonavatelé národních výborů.“ O nepořádku, který právě lidé z Toleda museli řešit, svědčí tato vzpomínka: „Tam chtěli vystěhovat jednoho Němce, národní výbor ho chtěl vystěhovat. Tak nás lidi zavolali: ,Vždyť oni nám ho vystěhujou a my budeme bez chleba! On to byl pekař!‘“ Jindy zase řešili znásilnění německého děvčete sovětským vojákem.

Poté pracoval v ostravských dolech. Ve volných chvílích se dostal i do divadla, kde občas hrával vedlejší role v operetě. V roce 1947 narukoval na vojnu k dělostřelcům v Hradci Králové. Tam ho zastihl i komunistický převrat, s nímž nesouhlasil. Brzy tak byl shledán pro své názory a obdiv k první republice nespolehlivým.

Útěk do Paříže

Květoslav Motejlek velmi rychle odjel do Prahy, kde se spojil s přítelem z Toleda. Zbývala jediná možnost - emigrovat. V ČSR, kterou již téměř pohltil duch východního bloku a kde byl označen za nespolehlivého, na něj již nic dobrého nečekalo. Spojil se ještě s druhým vojákem z Chebu, který byl stejného věku. Odtud se rozhodli společně překročit hranici. „Večer jsme se vydali na cestu ke hranicím. On to tam znal. To tam ještě nebyly zátarasy. To bylo klidný, ale najednou z baráku vyběhl pes, posvítil si na nás voják: ,Kluci, kam jdete?' Jsem nevěděl… On řekl: ,Jdeme k Novákovi do statku. Za holkama.' ,Jo, jo, jo, tak běžte, kluci, ahoj a hezkej večír.‘“

Tak se jim podařilo přejít hlídku a pak uprchnout do Německa, americké okupační zóny. Květoslav Motejlek se tak dostal do sběrného uprchlického tábora v Mnichově. Jelikož ovšem byl jeho osud po dlouhou dobu nejistý a bez vyhlídky na zlepšení, rozhodl se uprchnout podruhé do Francie. Odcestoval tam s přítelem z uprchlického tábora. Po vlastní ose do Štrasburku, poté vlakem do Paříže.

Do Paříže se dostal, první měsíce trávil v československém uprchlickém táboře, vedeném doktorem Řehákem. Francouzsky se učil postupně. Ve Francii zůstal 42 let. Pracoval tam mj. v divadle Járy Kohouta, dále jako prodavač prskavek, šofér či obchodní zástupce. Poznal tam svou ženu, s níž má dvě dcery a dva syny.

Před sametovou revolucí se ve Francii poznal s nymburskými basketbalisty. Když se v roce 1991 vracel do vlasti, vybral si proto k bydlení právě Nymburk, kde se stal známou postavou. Do Čech se vrátil s jedním synem. Zbytek rodiny zůstal ve Francii. V Nymburce se občansky angažoval, sepisoval petice, psal své příspěvky i do Nymburského deníku.

Napsal si dokonce i text na vlastní parte. Mimo jiné v něm stojí: „Někdy si na mě vzpomeňte a zvedněte sklenku (plnou) na moji památku. Nic vám nebrání se případně za mě pomodlit. Srdečný dík a mějte se rádi.“

(s využitím materiálů Paměti národa)