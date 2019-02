Dymokury - Napínavý příběh s dobrým koncem. Tak by se dal nazvat případ, který řešili policisté na začátku tohoto týdne

Policejní vrtulník je ve většině případů jediným prostředkem, jak najít ztracenou osobu. Zvláště v rozlehlejších místech, jako je například Dymokursko. | Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Jako obvykle, když začnou růst, vypravil se osmasedmdesátiletý houbař z Dymokur, pro tento příběh mu budeme říkat Karel, na svém motocyklu značky Babeta do lesů ke Komárovskému rybníku, aby si své vášně užil. Vyrazil před osmou ráno. Kolem půl třetí odpoledne už manželka ohlásila, že ho pohřešuje.

Paní policistům vysvětlila, proč má o něj strach. Manžel se totiž většinou z hub vracel kolem poledne. „V tu chvíli se rozjela pátrací akce, do které bylo zapojeno patnáct policistů, patnáct dobrovolných hasičů a další občané, kteří slyšeli v místním rozhlase relaci o pátrání," popsala situaci policejní mluvčí Petra Potočná. Do akce byl přivolán i policejní vrtulník s termovizí a psovod.

Helikoptéra prohledávala celé okolí, včetně rybníka. „V době, kdy vrtulník prolétal u Břístve, na pozemní komunikaci se objevil muž, který upozornil hlídku gesty na muže stojícího u nedaleké ohrady s koňmi," popsala další vývoj pátrací akce Petra Potočná. Posádka vrtulníku opravdu spatřila u ohrady muže, který se tam opíral. Policisté nedaleko místa přistáli a zjistili, že opravdu jde o pohřešovaného Karla. Byl promoklý, prokřehlý a vysílený. „Hlídka na místo přivolala záchranku. Pán se cítil v pořádku, takže ho záchranáři odvezli domů, kde ho předali manželce a synovi," zakončila příběh Petra Potočná.

Ne každá taková událost má ale tak dobrý konec. Zvláště houbaři, zabraní do hledání, by měli myslet na to, na co jim stačí síly.