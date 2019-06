Budova je přízemní se dvěma věkově smíšenými třídami, které se jmenují Kuřátka a Žabičky. Školka disponuje jen malou zahrádkou s pískovištěm a dětskými zahradními prvky, ale hned přes ulici mají k dispozici celkem rozlehlé dětské centrální hřiště města Poděbrady a okolí nabízí mnoho možností vycházek do přírody.

Podnikají i delší výlety mimo Poděbrady. Letos navštívili na příklad DinoPark Harfa nebo ZOO Chleby. Přímo ve školce si děti mohou k různým příležitostem užít zcela výjimečný den. Jeden z posledních byl čarodějnický den. Děti se převlékly do kostýmů a vařily lektvar, létaly na koštěti a hledaly havěť jako jsou brouci, pavouci a švábi.

Školka je zapojena do hodnotného projektu Mezi námi, kdy spolupracuje s domovem pro seniory Luxor a jednou měsíčně vytváří mezigenerační setkání. Společně se scházejí v Luxoru a vyrábí různé předměty vždy jeden senior s jedním dítětem.

Mateřská škola T. G. Masaryka byla otevřena v roce 2014. Jedná se o jednotřídní školku a nese neoficiální název Klubíčko. Najdeme ji v blízkosti nádraží s okny do lázeňského parku. Jelikož nedisponuje vlastní zahrádkou, podnikají děti o to častější vycházky do přírody.

V červnu se chystají na tradiční poděbradský piknik, kde si užijí různé hry, vezmou si s sebou deky a společně posvačí dobroty připravené kuchařkami. Takto se loučí s uplynulým rokem ve školce a těší se na prázdniny.

Školka je zapojena do projektu Zdravá abeceda, což je komplexní program pro prevenci nadváhy a obezity a pro aktivní život v MŠ. Rovněž je zapojena do mezigeneračního projektu Mezi námi.

