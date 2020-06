Vestecký starosta Jaroslava Janata už odpoledne počítal s tím, že se hladina bude ještě zvedat. Věří však, že se nebudou opakovat dramatické okamžiky z let 2013, 2010 a 2006. „Ale vyhráno zdaleka nemáme,“ řekl Jaroslav Janata. „Prší na Bydžovsku, Královéměstecku, zkrátka nad námi. Navíc rybáři si nachytali vodu z nedávných dešťů, máme plné rybníky, nahoru jde i Štítarský potok,“ vyjmenoval starosta rizika, která by mohla znamenat problémy s velkou vodou.

Situaci zatím monitoruje a je ve spojení s hasiči, kteří budou v případě potřeby připraveni pomoci. Podle Janatových slov však obec nemá před záplavami vyhráno ani do dalších let. „Dříve se už u Kopidlna zaplavovaly louky. Existovaly jezy, což se dnes už nesmí. Připraven by mohl být suchý poldr Nepokoj, který pojme miliony litrů vody. Situace je na jednu stranu složitá, ale stačilo by se vrátit k tomu, co se dělalo dřív. Vyhráno tady stále nemáme,“ upozorňuje starosta na fakt, že ohrožení velkou vodou ve Vestci stále není zažehnáno ani v delším časovém horizontu.

V sousedním Křinci také měla dopoledne hladina Mrliny ještě značnou rezervu a kromě několika místních, kteří se chodí o situaci přesvědčit na vlastní oči, byl zatím v obci klid. „Fotím to tady pro jednoho kamaráda, který chce vědět, jak to vypadá. Zatím je všechno v klidu a snad z toho letos nic nebude,“ konstatoval cyklista sledující průtok Mrliny Křincem.

Ještě méně obav budil pohled na Mrlinu v Nymburce, kde byla hladina zvýšena jen mírně a v korytu byl ještě dostatek prostoru pro případný další vzestup.

Podle lokální předpovědi počasí má odpoledne dočasně déšť ustat, začít pršet má znovu kolem půlnoci a pršet má přibližně do zítřejšího poledne. Pro průtok Mrliny a dalších řek však bude podstatná také situace s deštěm v jejich širším povodí a tedy v jiných regionech naší země.

