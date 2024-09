Naopak v klidu je v našich končinách zatím Labe. V Nymburce je jeho hladina stabilně na výšce něco přes dva a půl metru. V jeho případě se má však začít situace zhoršovat až v závěru víkendu, nebo dokonce v prvních dnech příštího týdne.

Podle predikcí, které mají k dispozici hasiči, existuje pesimistický výhled na situaci měst a obcí kolem středního toku Labe. To se týká i Nymburska, a zejména okolí měst Poděbrady a Lysá nad Labem. Tedy míst, kde je řeka k vylití tradičně nejnáchylnější.

Nepříjemné scénáře hovoří o tom, že už od Přelouče by Labe mělo vystoupat na nejvyšší stupeň, kdy dojde k vylití ze břehů. Vlna by pak měla pokračovat směrem k našemu regionu, kde může dojít ke kulminaci řeky v pondělí nebo v úterý. Černé scénáře hovoří o tom, že koryto nepojme řeku v Poděbradech a okolí, a také u Lysé nad Labem, například u čtvrti Litol. Návrat Labe do koryta by při naplnění těchto prognóz mohl trvat i několik dnů. Vše ale závisí na množství srážek, které právě v těchto chvílích padají.

Otázkou zůstává, jak například Poděbrady dokážou v takové situaci ochránit relativně nová protipovodňová opatření. Přemýšlel o tom i velitel nymburských profesionálních hasičů Roman Zima. „Pokud by k takovému scénáři došlo, sám jsem zvědavý, jak zafungují mobilní stěna u cyklostezky pod zámkem a na druhé straně nové valy u Polabce. Bylo by dobré, kdyby ta opatření fungovala. Na druhou stranu je třeba říci, že pokud se nevylije voda v těchto místech, zákonitě se vylije jinde,“ uvedl Zima.