/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tisíce příznivců krásných motocyklů i obyčejní zvědavci se přišli podívat v sobotu po poledni na příjezd spanilé jízdy motocyklů do Poděbrad. Ta se konala po tříleté odmlce a motorkáři touto akcí oficiálně zahajují letošní sezónu.

Kolona vjížděla do Poděbrad více než pět minut. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V přední části kolony mířící z Prahy do Poděbrad se pohybovaly především stroje značky Harley Davidson. Nechyběly však prakticky žádné varianty motocyklů. Silné stroje se sajdkárou, tříkolky, čtyřkolky, motocykly vyzdobené americkými či jižanskými vlaječkami a v závěru i slabší stroje včetně několika babet. Kolona vjížděla do města přes labský most více než pět minut a měřila několik kilometrů. Doprovod jí dělaly policejní motocykly. Pozorní diváci postřehli, že se rozhodně nejednalo o čistě pánskou záležitost a za řidítky sedělo i dost žen.

Akci pořádaly dva pražské kluby HOG Praha Chapter a Harley-Davidson Club Praha. Jejich členové pak měli povolený vjezd na lázeňskou kolonádu, kde své stroje vystavili a na prohlídku dorazily tisíce lidí. Z mobilního pódia, které bylo letos vedle kongresového centra postaveno právě kvůli této akci dříve, zněl především jižanský rock. V úvodu v podání kapely Sound City, od nichž mimo jiné zazněla i hymnická píseň Sweet Home Alabama v originále od Lynyrd Skynyrd.

Samotný příjezd se konal sice za podmračeného, nicméně relativně teplého počasí kolem 14 stupňů. V průběhu odpoledne však přišlo několik intenzivních přeháněk. Ani to však letošní zahájení motorkářské sezóny v Poděbradech nijak výrazně nenarušilo.