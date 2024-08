Zahraje několik kapel a součástí akce bude i minuta bublání motorek, která symbolicky doprovodí zesnulého kolegu.

Tragická nehoda

K fatální nehodě došlo ve středu 17. července v pozdně večerních hodinách u Horních Počernic. Čelně se srazili motocykl, na němž jel jeli Michal s Radkou, s osobním autem. To údajně nedalo motocyklu přednost při odbočování.

Michal byl uveden do umělého spánku a vrtulníkem transportován do jednoho z pražských traumacenter. Bohužel svůj boj s těžkými zraněními prohrál. Radka do dnešního dne leží v nemocnici a je po několika operacích.

„Jelikož tu mají tři děti, rozhodli jsme se jim trochu pomoci a uděláme pro ně sbírku. Vše, co se na této akci vydělá a vybere, půjde dětem, aby toto těžké období bez táty a teď i na čas bez mámy zvládli,“ uvedli pořadatelé poděbradské charitativní akce z bistra JKmoto.

Zahraje pět kapel

Začátek akce je naplánován na 14. hodinu v sobotu 30. srpna. Hudební program začne zhruba o dvě hodiny později vystoupením kapely Manval. Dále se postupně představí skupiny Vanahame, Alchimie, Razz a Fénix. „V 18 hodin je naplánována minuta bublání motorek, Michalovi na cestu. Prosíme všechny co můžete, dorazte a podpořte dobrou věc,“ vyzývají organizátoři akce.