Zhruba pět stovek motocyklů Harley Davidson. K tomu ovšem možná až pět tisíc dalších motocyklů může dorazit a doslova obsadit Poděbrady v sobotu 1. dubna v rámci letošního zahájení motorkářské sezóny.

Motorkáři zahájili sezonu srazem v Poděbradech | Foto: DENÍK/ Ivana Šmejdová

Výstavní stroje ze dvou pražských pořadatelských klubů budou mít přístup na kolonádu. Ostatním motocyklům budou vyhrazeny prostory na náměstí a tři parkoviště v centru města včetně toho u zámku. "Kolik skutečně přijede motocyklů, bude také záležet na počasí. Ale na akci jsme připraveni," řekl starosta Jaroslav Červinka. Stávající předpověď na sobotu 1. dubna pro Poděbrady mluví o zhruba 15 stupních a polojasnu s možností přeháňky. Kromě kapek pro motorkáře ideální počasí.

Příjezd kolem poledne

Akce se vrací po třech letech covidových omezení. Pořadateli jsou dva pražské motorkářské kluby HOG Praha Chapter a Harley-Davidson Club Praha. Účastníci spanilé jízdy mají sraz dopoledne v Praze, kde se primárně očekává účast 400 až 500 nablýskaných motocyklů. Dá se ovšem očekávat, že od začátku se k nim připojí i další motorkáři. Akci budou od začátku monitorovat a doprovázet pražští policisté. Na úrovni Nehvizd či Mochova si pak doprovod převezmou nymburští policisté. "Ano, budou stanovena bezpečnostní opatření a pojedeme s jízdou jako doprovod až na poděbradské náměstí," potvrdil už dříve Josef Ulrich, vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce.

Obrazem: Molo pro rekreační lodě je na Labi v Poděbradech už připravené

Podle poděbradského starosty se dá příjezd kolony motocyklů na náměstí očekávat někdy mezi polednem a půl jednou. Oficiální motocykly obou pražských klubů pak zamíří na lázeňskou kolonádu. "Upozorňujeme ostatní návštěvníky, že na kolonádu do uzavřené části budou vpuštěni pořadatelskou službou pouze označení členové obou zmíněných klubů. Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali pravidla silničního provozu a pokynů Policie ČR, Městské policie Poděbrad a organizátorů," uvedl za organizátory Kamil Bernard z vedení HOG klubu.

Zbylí motorkáři pak budou moci zaparkovat na náměstí, na parkovišti u zámku, dále pak na náměstí 5. května, kde sídlí městská policie a posledním oficiálním místem v širším centru je plocha vedle nádraží u biketoweru. "Pokud by se ani na tyto všechny plochy motorkáři nevešli, nabídneme k využití vzdálenější místo u fotbalového stadionu Jiskry," doplnil Červinka.

Pódium na kolonádě

Součástí akce bude prohlídka vystavených strojů na kolonádě. Připraven bude i doprovodný program, který se ale nebude jako v minulosti odehrávat na plošině návěsu u květinových hodin. "Vedle kongresového centra je už postavené naše mobilní pódium pro tradiční letní akce, které pořadatelé využijí pro koncerty," uvedl starosta. Na kolonádě bude také několik stánků stánků s občerstvením. "Ale nebude to takový cirkus jako v předchozích letech. To už se nám moc nelíbilo," řekl Bernard.

Jakub Smolík zpíval pro zaplněné kongresové centrum v Poděbradech

Na akci zřejmě dorazí řada motorkářských klubů z celé republiky. Oficiálně už se svolávají například pardubičtí motorkáři, kteří chtějí vyrazit dopoledne z Hrobic směrem na Chlumec nad Cidlinou. Zastávku chystají jen pár kilometrů před Poděbrady na čerpačce ONO u Kolají. "To bude kouřová a wc, a pak již jen "útok" na Poděbrady," píšou na sítích. Akce by měla trvat od 12 do 17 hodin. Zpět se bude většina motorkářů vracet po vlastní ose.