„Zařízení nám umožňuje na dálku, v podstatě v reálném čase, sledovat přesuny a dokonce i další parametry telemetrovaného jedince. Tato technologie je ideální pro vypouštění rehabilitovaných ohrožených druhů ptáků, kdy je možno včas odhalit, že není něco v pořádku a v terénu ptáka případně znovu dohledat," uvedl Dušan Rak, ornitolog, který se dlouhodobě věnuje ochraně vzácných druhů dravců.

Moták urazil přes 2 600 kilometrů, přelétl přes Rakousko, Itálii a krátce se zastavil na Sardinii. Tato data jsou pozoruhodná, protože se jedná o mladého ptáka, který nebyl vychován rodiči, ale dostalo se mu péče od lidí. „Do záchranné stanice na Huslíku jsme ho přijali jako několikadenní mládě, které vlivem zemědělských prací přišlo o hnízdo a nebylo ho možné umístit jinam. Od té chvíle vyrůstal pod rukama našich ošetřovatelů“, uvedl vedoucí záchranné stanice Luboš Vaněk.

V lidské péči strávil celkem 46 dní, kdy byl postupně připravován na přímé vypuštění do volné přírody. „Je neuvěřitelné, že mladý dravec je schopný ve věku něco málo přes 50 dní nalézt správnou cestu směrem na jih a překonat různé nástrahy, na které jsme ho nemohli plně připravit. Znamená to pro nás opět překvapivý pohled do života v ptačí říši,“ doplnil Vaněk.

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Huslík od počátku roku přijala téměř 1800 zraněných nebo handicapovaných zvířat z velké části Středočeského kraje a řadí se tak mezi jedno z největších center v České republice. Telemetrii vypuštěných pacientů se věnuje dlouhodobě.