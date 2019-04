Most za Nymburkem na Sadskou se zavře kvůli opravám

Nymburk – Most na cestě z Nymburka do Zvěřínka, kousek za samotou Na Ladech. Právě jeho konstrukce je ve velmi špatném technickém stavu, a proto byl krajskými radními zařazen mezi projekty, u nichž je nutná oprava už v příštím roce. Pro řidiče to bude znamenat relativně dlouhé objízdné trasy, ale bez uzavírky se výměna mostu neobejde.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

V havarijním stavu je podle odborníků nosná konstrukce. „Stávající most se nahradí novým rámovým mostem z monolitického železobetonu s plošným založením. Šířka vozovky bude upravena na 7,5 metru. Součástí projektu je rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav. Předpokládané náklady dosáhnou téměř 20,3 milionu korun,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Výměna mostu je plánována na příští rok, přesné datum zahájení prací a tedy uzavírky frekventované silnice na Zvěřínek a dále na Sadskou zatím zveřejněno nebylo. Nymburský rozpočet počítá s lávkou i bazénem Přečíst článek › Hledaný Max se vrátil k pánovi Přečíst článek ›

Autor: Miroslav Jilemnický