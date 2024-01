Celé území bude až do konce května zavřené kvůli výměně mostků. Zákazové značky tak příchozí čekají vedle horní brány u vstupu do parku pod hradbami, před mostem u Velkých Valů u ulice Poděbradská a také kousek od bývalého koně u cyklostezky kousek od přístaviště směrem k mostku pod Katovnou. „Provoz bude upraven na místní komunikaci ulic Na Rejdišti, U Katovny a Na Přístavě z důvodu provádění rekonstrukce mostů přes Velké a Malé Valy. Prostor stavby bude zcela nepřístupný od 15. ledna do 31. května,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.