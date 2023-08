/FOTO, VIDEO/ Uzavírka kamenného mostu přes Labe v Nymburce skončí do konce týdne. Během posvícenského víkendu a v první školní den by tak dopravu v centru města uzavírka mostu neměla blokovat.

Práce na kamenném mostě finišují. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Další uzávěrka však přijde hned v příštím týdnu, kdy bude výměna plynového potrubí pokračovat v úseku mezi mostem a náměstím. Deníku to potvrdil Tomáš Pliska, který je technickým dozorem investora akce. Potvrdilo se, že práce na mostě, kde došlo ke kompletní výměně plynového potrubí, budou hotové do začátku září. „Neumím říci přesně který den, ale do konce týdne bude úsek kompletně zprovozněn. Chystají se už jen finální úpravy povrchu,“ řekl Pliska. Místní si tak bez komplikací na tepně města užijí posvícenský víkend i následující první školní den v pondělí 4. září.

Boleslavská třída už má nový povrch a opravený úsek je pro řidiče otevřený

Hned od úterý ale zřejmě komplikace vypuknou znovu. „Máme povolení na výkopové práce v úseku mezi mostem a náměstím od úterý 5. září. Souhlasím, že první školní den by provoz neměl být narušen,“ konstatoval technický dozorce akce. V praxi to znamená, že silniční úsek kolem domu Eliška mezi náměstím a mostem bude podobně jako dosud most průjezdný pouze kyvadlově na semafor. „Bude to stejné jako s dopravou na mostě,“ potvrdil Pliska. Práce na tomto potrubí se plánují do půlky října. Nicméně je možné, že prováděcí firma je zvládne dříve. „Máme zájem na tom, aby byly práce zvládnuty co nejrychleji a naši pracovníci místo opustili co nejdříve,“ doplnil technický dozorce investora.