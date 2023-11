„Od 1. listopadu plánujeme na opraveném mostu plně obnovit provoz. Menší dokončovací práce pod mostem, které už na dopravu budou mít minimální vliv, pak budou pokračovat až do konce tohoto roku,“ uvedl Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic . V těchto dnech dostává druhá polovina mostu nový asfaltový povrch. Doprava je místem stavby vedena po té polovině mostu, jejíž opravy byly dokončeny už v létě. Most je opravován unikátní technologií. Ačkoliv je vyměněna celá mostní konstrukce, ani na chvíli nebyl místem přerušen silniční provoz.

Oprava mostu totiž probíhá postupně po polovinách. Řidiči tak jezdili na začátku po jedné půlce a druhá byla stržena a nahrazena novou částí mostu. V tu chvíli začali řidiči jezdit po novém úseku a stržen a opraven byl druhý díl. Most překlenuje železniční trať Nymburk - Kolín a silnici mezi obcemi Choťánky a Libice nad Cidlinou. Ještě do konce tohoto měsíce proběhne zatěžovací zkouška, mostní prohlídka a bude požádáno o povolení takzvaného předčasného užívání. „Což v praxi znamená, že most bude uveden do provozu,“ doplnil Veselý.