/FOTO/ Výběrová řízení na dodavatele výměny mostů přes Malé a Velké Valy u Katovny město Nymburk vypsalo už několikrát. Až donedávna neúspěšně. Nyní se však zadařilo a mostky ve špatném technickém stavu budou nahrazeny novými do jara příštího roku.

Mostky u Katovny, které čeká demolice. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Město chce předat staveniště ještě o prázdninách, samotné stavební práce však mají začít až po prvním zářijovém víkendu. Tedy poté, co mostky ještě naposledy využijí zřejmě tisíce lidí při cestě na posvícení do centra města.

Tři uchazeči

Výsledek výběrového řízení na dodavatele radní schválili na svém zasedání 9. srpna. Potvrdil to místostarosta Zdeněk Vocásek. „V loňském roce bylo opakovaně vypsáno výběrové řízení. Vzhledem k vyčerpaným kapacitám specializovaných společností na mostní stavby se ale nepodařilo vysoutěžit zhotovitele. V letošním roce se do výzvy přihlásili tři uchazeči, přičemž i cena v rámci rozpočtu je příznivá. Nové mosty tak zajistí bezpečný přístup do historického centra města a ke korzu kolem hradeb,“ zhodnotil situaci Vocásek.

Kontrola a následný passport mostů U Katovny poukázaly na jejich špatný technický stav. Město proto nechalo zpracovat projektovou dokumentaci a připravilo vše pro jejich nutnou opravu. Od března 2022 se městu nepodařilo nalézt žádného zhotovitele. Zakázku město vypsalo již třikrát. Až letos v květnu se přihlásili hned tři zájemci. Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Ta nabídla nejvhodnější cenu v celkové výši 8,8 milionů korun.

Nejdříve demolice

S ohledem na stav konstrukce bude ze všeho nejdříve provedena demolice obou mostů. Následně bude provedeno založení nové konstrukce na mikropilotách, zhotovení nových opěr z masivního železobetonu a provedení nové nosné konstrukce. Stavební práce začnou hned po podpisu smlouvy, a to s předpokládaným termínem na přelomu srpna a září. „Město chce podepsat smlouvu s tím, že dojde k předání staveniště. Samotné práce budou zahájeny nejdříve v pondělí 4. září,“ ujistil místostarosta vzhledem k termínu posvícení. Dokončení obou lávek je plánováno na březen příštího roku.