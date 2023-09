Usazování nové konstrukce mostu u Poděbrad uzavře silnici i železniční trať

/FOTO/ Demolice starého mostu a výstavba nového u dálničního přivaděče nedaleko Poděbrad vstupuje do závěrečné fáze. Usazení nových konstrukcí druhé části mostu uzavře v noci na sobotu 9. září jak silnici z Choťánek do Libice nad Cidlinou, nad níž se most klene, tak přilehlou železniční trať mezi Nymburkem a Kolínem.

Z bourání první poloviny mostu letos na jaře. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický