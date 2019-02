Poděbrady /FOTOGALERIE/ - V Poděbradech funguje už pět let mezinárodní školka Montessori.

Samostatnost, rovnost, tvůrčí prostředí a volnost v rámci společných pravidel. Tak se žije v mezinárodní Montessori mateřské škole v Poděbradech. Že to zní příliš dospěle? Pedagogické metody italské lékařky Marii Montessori se zaměřují na individualitu dítěte a rozdílné tempo a způsob, kterými človíček poznává okolní svět.

Přesně tak pracují i v MŠ Montessori, o. s. – Rodinném centru už pět let. Ředitelka školky Stanislava Kaplanová je pro děti teta Stáňa a spolu s asistentkou tetou Renatou jsou dětem partnery, kteří jim připravují herní prostředí a program. „Dodržujeme také pravidla slušného chování, takže děti se i navzájem upozorní na omluvu nebo poděkování,“ říká asistentka.

Ráno mohou děti přijít až na devátou hodinu, aby šok ze vstávání nebyl tak velký, a každé může ostatním prozradit, jaký mělo předchozí den. Po dobrovolné rozcvičce nastupuje celotýdenní téma, aktuálně Ovoce. Děti poznávají skutečné ovoce, chutnají ho a učí se ho dělit do kategorií.

„Každé dítě se učí svým tempem, když ho zaujme určitá činnost, může se jí věnovat libovolně dlouho, a naopak,“ vysvětluje Stáňa. Na speciálních pomůckách pro Montessori školky se děti učí praktickým činnostem, jako je vázání tkaniček. Děti společně stolují a vše si po sobě uklízí. Po odpolední pohádce mohou děti odpočívat nebo si hrát, jak je libo.

Volnostjednoho dítěte nesmí omezovat dítě jiné. Děti od dvou a půl do šesti let se tak vzájemně respektují a do různé míry spolupracují za dohledu asistentek. Budoucí prvňáčci se později lépe aklimatizují ve školním prostředí a kolektivu.