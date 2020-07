Jak se však ukázalo, právě na těchto pozemcích vznikl cenný mokřad Žabák a proti záměru zastavět jej protestovala opozice, místní spolky i odborníci. Radnice se však projektu odmítla vzdát a na posledním jednání zastupitelů prosadila usnesení vyzývající kraj, aby se k situaci vyjádřil.

A ten tak učinil minulý týden. „Kraji byly k možnému využití pro záměr výstavby areálu Světa záchranářů nabídnuty pozemky městem Lysá nad Labem. Následně se ale ukázalo, že pozemky města jsou pro tento účel nevyužitelné,“ uvedla mluvčí kraje Helena Frintová.

Kraj proto vyhodnotil jako vhodné místo lokalitu Bělá pod Bezdězem v katastrálním území Vrchbělá. Což potvrdila i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Vlastníkem těchto pozemků je Středočeský kraj a již nyní zde existuje i část infrastruktury využitelné pro provoz výcvikového areálu,“ uvedla hejtmanka.

Vedení lyské radnice se zatím oficiálně ke kroku kraje blíže vyjadřovat nechce. "Město žádné oficiální stanovisko k této kauze nemá," uvedla mluvčí radnice Petra Fišer.

Vyhráno ještě není, upozorňuje opozice

Opoziční hnutí Lysá nás spojuje, které proti zastavění mokřadu Žabák bojuje, prohlášení kraje uvítalo, ale upozorňuje na to, že definitivně vyhráno ještě není. „Rada Středočeského kraje dala veřejnosti na vědomí pouze svůj souhlas s možnou změnou umístění tohoto projektu. Na nadcházející jednání zastupitelstva kraje, které se má konat dne 3. srpna, má být dle podkladů do zastupitelstva předložen návrh usnesení, kterým zastupitelstvo kraje POUZE BERE NA VĚDOMÍ "informaci" o stavu projektu Světa záchranářů, nikoliv schvaluje jeho přesun do jiné lokality,“ upozorňují zástupci hnutí.

Podle jejich slov ve vzduchu zůstal viset otazník nad smlouvou mezi městem a krajem o prodeji pozemků, na kterých leží mokřad Žabák. „Co se stane s touto smlouvou? Správný postup by spočíval v revokaci usnesení ve věci odkupu/prodeje předmětných pozemků, a to ideálně ze strany města i kraje. Dočkáme se, nebo bude dále nad osudem Žabáku viset Damoklův meč?“ ptá se lyská opozice.

Odpověď by se mohla dozvědět na nadcházejícím jednání zastupitelů, které je plánováno na 9. září.