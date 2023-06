Od úsvitu do soumraku

„Řada z nich se k nám dostane po vypadnutí z hnízda. Rodiče už pak nejsou schopni se o mládě postarat a pokud se dostane k nám, tak mu tady poskytujeme náhradní péči,“ vysvětluje ošetřovatelka Pavla Pistorová. Že se jedná o pěkně náročnou dřinu, dokazuje i frekvence krmení některých mláďat. A také neskonalá trpělivost při trefování se do malinkých rozevřených zobáčků pipetou s kouskem hmyzu nebo speciální kaše. „Některé krmíme i každých patnáct až dvacet minut. A to platí zhruba od rozbřesku do západu slunce,“ vysvětluje ošetřovatelka. Po západu slunce naštěstí i ptáčci spějí.

Masožrout kalous

Ale nejen malinkatí ptáčci čekají na svoji potravu. O dost hutnější krmení dostávají mláďata holuba hřivnáče nebo chundelatý kalous, do nějž by v mládí málokdo řekl, jaká z něj vyroste překrásná sova. Ten si pochutná na kouscích masa, případně malých myškách. I to je koloběh zvířecího života. Svých pochoutek se dočká i poněkud odrostlejší rorýs, který se léčí ve stanici s poraněným křídlem. „Doufáme, že se brzy uzdraví a půjde do rozlítávačky,“ doplňuje další z pečujících Marta Bryndová.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Rozlítávačky jsou speciální klece, kde si ptáci po dorůstání nebo doléčení rozcvičují svá křídla, aby byli schopní se bezpečně vrátit do volné přírody. To se týká i krásného strakapouda s červenou hlavičkou, jehož druhoví kolegové už v rozlítavačce trénují. „Už jsme během dosavadních jarních a letních měsíců měli hned několik hromadných vypouštění mláďat do přírody. To jsou samozřejmě krásné okamžiky,“ usmívá se ošetřovatelka Pavla.

Srnčata a zajíčci

Po celou dobu focení a natáčení krmení mláďat ucítíme občas na obnažené holeni horký dech nebo přímo olíznutí. V bedýnce na zemi se totiž tetelí malé srnče. S obdobím, kdy do polí vjíždějí sekačky, se bohužel stanice často plní právě těmito mláďaty. Někdy i se zraněním od zemědělských strojů. Stále však platí, že řada srnečků, ale také zajíčků či ježků se dostává do stanice úplně zbytečně. Lidé je vidí opuštěné a s vidinou záchrany je přivezou do stanice. Přitom často je matka někde opodál a mládě pomoc ve skutečnosti nepotřebuje. „Situace se v tomto ohledu lepší, řada lidí už ví, že některá „záchrana“ je úplně zbytečná. Ale část lidí stále ještě zvířátka, která nejsou v ohrožení, nosí,“ vysvětluje Marta Bryndová.