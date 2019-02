Městec Králové - "Byli bychom jedno z prvních pracovišť v celé republice s touto akreditací,“ říká ředitelka.

V městecké nemocnici používají nejmodernější rentgen. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Získání akreditace na oddělení dlouhodobé péče. To je v současné době jednou z hlavních priorit městecké nemocnice. Ta by se tak stala jedním z prvních zařízení v republice, které by tento punc kvality mělo.

Co by to pro nemocnici a její pacienty znamenalo? „Znamenalo by to fakt, že pracoviště je natolik odborně na výši, že můžeme školit lékaře na atestaci v daném oboru,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Renáta Petrová.

Oddělení dlouhodobé péče však není jediným, které se známkou vysoké kvality může pyšnit. „Akreditaci má interní oddělení, žádáme také o akreditaci na geriatrii,“ říká Petrová.

Oficiální akreditaci nemá chirurgické oddělení. Na rozdíl od nymburské nemocnice, která akreditaci na chirurgii získala před několika dny. „Naše oddělení nemá akreditaci nikoliv proto, že by nesplňovalo odborné požadavky, ale protože nesplňuje počet lůžek,“ uvedla ředitelka.

Městecká nemocnice má zhruba 200 lůžek a je akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví města.

Může se pochlubit také dalšími primáty. V letech 2007 a 2008 vyhrála v hlasování pacientů o nejoblíbenější nemocnici v republice.

Loni získala unikátní rentgenový přístroj za 13 milionů korun. Ten až o dvě třetiny snižuje ozáření, lze na něm pořídit video a v neposlední řadě je přizpůsoben pro vyšetření fyzicky handicapováných pacientů.

Od loňského jara přístroj využívají bez zvláštních poplatků pacienti z celých středních Čech.