„Bezchybnou jízdu s nejlepším časem v hodnotě 5:10 minut zajel Pepa Šťastný a odnesl si tak titul mistra České republiky v jízdě zručnosti. Jeho vítězstvím získávají Poděbrady pořadatelství soutěže pro příští rok. Umístění na 4. místě si odvezla Jana Svobodová za soutěž dívek,“ konstatovala Landová.

Na trase čekalo na soutěžící několik nástrah. První se jela osmička, následoval vjezd do haly se slalomem mezi tyčemi a přejezdem přes lávku, po výjezdu následovala zatáčka do pravého úhlu, zúžený průjezd a zastavení u rampy. Posledním bodem pro chlapce bylo couvání do garáže. Do finále se celkem probojovalo 25 chlapců a 8 dívek z předešlých regionálních kol.