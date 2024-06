Podle jejích slov přednesených před zastupiteli byly důvodem rezignace názorové neshody s ostatními členy vedení radnice. „Nešlo si nevšimnout, že jsme se s kolegy z vedení občas rozcházeli v názorech na to, jak v Nymburce dělat některé věci. Ať už se to týkalo prodeje pozemků, změn územního plánu, plánovacích smluv, celkového budoucího rozvoje města nebo směřování a fungování městských organizací," konstatovala Tichá.

Některé věci bylo údajně ve vedení těžké prosadit. „Po vstupu do politiky jsem přišla o řadu ideálů. Přesto stále věřím, že pro město se dá pracovat bez postranních úmyslů, poctivě a slušně," řekla končící místostarostka. Zároveň doplnila, že už se necítí být součástí hnutí Nymburk s klidem. Jestli v budoucnu v zásadních hlasováních podpoří opozici, nebo bude i nadále hlasovat se stávající koalicí, není jasné.

Starosta Tomáš Mach pro ČTK uvedl, že takový krok nečekal a byl jím překvapen. „Nikdo to nečekal, byl to blesk z čistého nebe," řekl agentuře bezprostředně po skončeném jednání. O dalším postupu bude údajně jednat s dalšími zastupiteli.

Koaliční počty

Stávající koalici v Nymburce tvoří v posledních volbách vítězné hnutí Nymburk s klidem, které před dvěma lety získalo deset mandátů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Jeho členy jsou starosta Tomáš Mach, místostarosta Bořek Černý a dosud byla jeho členkou i Stanislava Tichá.

K většině v zastupitelstvu dodala Machovu hnutí dva hlasy ODS, v níž působí první místostarosta Zdeněk Vocásek. Ten večer nebral telefon.

Co by znamenal odchod Tiché z koalice? Dosavadní poměr hlasů koalice a opozice 12:9 by se tak změnil na nejtěsnější poměr 11:10. Pokud by krok místostarostky podpořil někdo další z vládnoucí koalice, znamenalo by to ztrátu většiny v nymburském zastupitelstvu.

Stanislava Tichá poprvé kandidovala do městského zastupitelstva v roce 2018. Objevila se na pátém místě kandidátky hnutí Nymburk s klidem, které mělo v tehdejších komunálních volbách také svoji premiéru. Vyhrálo a přestože získalo sedm mandátů, Tichá se přímo zastupitelkou nestala. Skončila jako první náhradnice a do samosprávy města se dostala až po uvolnění pozice jiným členem hnutí. Nicméně i přesto si ji starosta Tomáš Mach vybral jako jednu z nejbližších spolupracovnic a stala se místostarostkou.

Ve funkci setrvala i po posledních volbách na podzim 2022, kdy Machovo hnutí ještě posílilo a získalo zmíněných deset mandátů. Tichá kandidovala ze třetího místa a svoji pozici v zastupitelstvu tentokrát bezpečně obhájila.