Překvapilo vás její rozhodnutí?

Ano. My jsme před jednáním zastupitelů ještě jednali na radě, kde paní Tichá také byla, a žádné avízo, že by se chystala k odstoupení, jsem nezaznamenal.



V rezignačním proslovu mimo jiné řekla: V poslední době se staly věci, které jsou daleko za hranou toho, co bych si dokázala představit jako přijatelné. A já toho nechci být součástí. Víte, o čem v těchto větách mluvila?

Pokud někdo pronese takovéto věty, měl by také říci, co tím konkrétně myslí.

Počet starostů se snížil ze tří na dva. Zůstane to tak do konce volebního období, nebo bude zvolen nový místostarosta či místostarostka?

Já předpokládám, že v nejbližší době se sejde hnutí Nymburk s klidem, které má největší zastoupení a týká se to především jeho. Poradí se, jaké zvolí další kroky. My jako ODS pak budeme o dalším postupu s nimi jednat jako koaliční partner. Tedy s řešením, jak to bude s počtem místostarostů, předpokládám, že přijde Nymburk s klidem.

Někdo také bude převzít její pravomoce a oblasti, které měla v gesci.

Je to pro mě překvapení, že odešla v půlce volebního období. Mimo jiné měla na starosti školství, kde je celá řada problémů kolem základních škol a mateřských škol, které je nutné řešit. Předpokládal jsem, že právě tímto směrem vynaloží svoji energii a bude se tomu věnovat. Jak říkám, její rezignace je pro mě nečekaná zpráva a překvapení.

Máte informaci, že by ještě někdo další chtěl opustit koaliční řady?

Nemám, nevím o nikom takovém.