Při úpravách břehu firma narazila na původní kamenný břeh, který upravila a vyčistila. Podle zástupců firmy zůstane podoba přístupu ze břehu do Labe v této podobě. Tedy kameny vydlážděné nábřeží a kolem travnaté plochy.

Potvrzují to i zástupci města, kteří však ještě loni ústy mluvčího radnice slibovali písčitou pláž. Objevení původního kamenného nábřeží však plán změnilo. Nicméně po dotazu Deníku radnice nevylučuje, že později se část náplavky může v písečnou pláž proměnit.

Změna plánu

S vybudováním městské plovárny se vstupem do Labe se počítalo ještě před začátkem stavby lávky. I s ohledem na to, že někdejší prvorepubliková plovárna je obsazena poříční policií a není reálné, aby v nejbližších letech z místa odešla a plovárna se mohla vrátit na své původní místo. A zatím nedopadla ani jednání o kultivaci břehu u Vesláku.

Proto město využilo právě lokalitu pod Hrabalovým posezením k vybudování malé labské plovárny. Ta však měla mít podle loňských představ jinou podobu, než uvádí zástupci radnice nyní. Ještě před rokem nepadlo ani slovo o kamenné náplavce, ale slibována byla malá písečná pláž.

„Nechystá se pouze úprava břehu, ale koupací molo s malou písečnou pláží. Po dokončení stavby firma Hochtief uvede terén do pořádku a dohoda zní, že provede úpravu břehu pro koupání. Od Povodí Labe již máme předběžný souhlas,“ uvedl mluvčí radnice téměř přesně před rokem.

Zástupce firmy Hochtief tento týden na místě potvrdil, že firma také původně počítala s tím, že část břehu bude písečná. „To ale zástupci města odmítli,“ uvedl pracovník firmy. Podle něj je stavební podoba břehu ze strany firmy dokončená, pouze bude na některých místech ještě vysazena tráva.

Proč o změně plánu nikdo nevěděl

Postup vedení města kritizuje bývalý místostarosta a architekt Jan Ritter. Toho mrzí, že se o celé věci nevedla diskuse.

„Ani s veřejností, ani v rámci orgánů města. Sám jsem členem komise pro strategický rozvoj a nakonec se tyto věci dozvídám až od vás. Mohlo to být připraveno jako projekt s vizualizacemi a mohlo se o tom hovořit. Nechci prvoplánově říkat, že to, co tam vzniká, bude špatné. Možnou úpravu břehu pro koupání v tomto místě jsme s Povodím Labe projednali už v roce 2017. Ale že konkrétní podoba nakonec vzniká za zcela zavřenými dveřmi, to v pořádku není,“ uvedl bývalý místostarosta Jan Ritter.

Původní kamenný břeh

Plány se změnily ve chvíli, kdy zhotovitel objevil původní kamenný břeh. „Na náplavce v minulosti plavili pivovarské koně a těžili zde led z řeky nejen do pivovarských sklepů. To vše nyní připomíná vyčištěný kamenný břeh, který se zachoval v původní podobě,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Dále trvá představa, že místo bude sloužit ke koupání. I bez písečné pláže. Na místě budou vybudována dvě dřevěná mola o rozměrech 5 x 3 metry s přístupovými lávkami ze břehu. „ Na jaře by se lidé na náplavce mohli začít koupat,“ potvrdil místostarosta Bořek Černý.

Podle mluvčí radnice Olgy Vendlové není stávající podoba kamenné náplavky dogma. „Radnice bude reagovat na podněty obyvatel a je možné, že část nábřeží bude nakonec písečná. Také může dojít k doplnění dalších prvků,“ upřesnila mluvčí radnice.