Šťastným číslem vyhlásila třináctku i loňská vítězka soutěže Nela Dobiášová, která zdatně sekundovala ostřílenému moderátorovi Alexandru Hemalovi. Ten si užil adrenalinu při jednom špatném krůčku vzad, ale celou situaci ustál. „Adrenalinu si užili i diváci, soutěžící a porota, protože vybrat tu nej z tolika krásných a talentovaných dívek je úkol skoro nadlidský,“ uvedla Iveta Hodečková, hlavní pořadatelka soutěže.

Největší sympatie diváků získala ve starší kategorii poděbradská rodačka, třináctiletá Kristýna Kiki Mandusová. Z mladších dívek to byla desetiletá Kolíňačka Mary Nguyen, která si svým temperamentním tancem podmanila nejen diváky, ale i odbornou porotu a získala nejvyšší ocenění v kategorii do 10 let a titul Malá Miss Polabí 2019. 1. vicemiss v této kategorii se stala také desetiletá tanečnice z Kolína Michaela Nezbedová a třetí místo si odnesla osmiletá mažoretka Adéla Ježová z Kolína.

V kategorii starších dívek si nejlépe vedla a titul Miss Polabí 2019 získala čtrnáctiletá zpěvačka z Dětenic Adriana Antošová. Titul 1. vicemiss obdržela patnáctiletá tanečnice z Dobřichova Valérie Jíchová, která získala i nejvíce hlasů od návštěvníků internetových stránek Nymburského deníku a tím i svůj druhý titul v této soutěži - Miss Press Polabí 2019. 2. vicemiss se pro tento rok stala šestnáctiletá Anežka Zlochová se svým přednesem básně.