Podle jeho slov musel jeho tým ze začátku čelit problémům, které se budovy přímo netýkaly. „Bojovali jsme s personálním obsazením naší jednotky. Ale problém se podařilo vyřešit a dnes už můžu říci, že je v tomto ohledu všechno v pořádku,“ řekl Petr Zelenka.

Samotnou funkčnost budovy pak zhodnotil dvěma slovy: maximální spokojenost. „Je to skutečně funkční budova. Zpočátku jsme měli obavu, jestli to není příliš rozlehlý areál, ale postupem času jsme se ho naučili efektivně využívat a máme v něm skutečně všechno, co potřebujeme,“ pochvaluje si velitel milovických hasičů.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Hasiči z jiných měst jim mimo jiné mohou závidět i lezecké věže hned za budovou. „Ty využíváme jednak k sušení hadic, ale také k potřebnému výcviku požárního sportu. Cvičí na nich i lezecká skupina, se kterou chceme do budoucna ještě více spolupracovat,“ plánuje velitel.

Mají za sebou i úspěšné výjezdy a podle slov velitele je důležité, že si na ně lidé z Milovic, ale i sousední Lysé nad Labem zvykli. „Máme rychlé dojezdové časy na místa událostí, což je samozřejmě při zásahu jedna z nejdůležitějších věcí,“ poznamenal Petr Zelenka.

Budova byla vybudována za pouhých 14 měsíců a hasiči ji dostali do užívání před Vánoci 2019. V budově nechybí rozsáhlé šatny, sprchy a další sociální zařízení. Samozřejmostí je i místnost s populární skluzovou tyčí. Kvalitní posilovací nástroje mají hasiči k dispozici v patře nového objektu, i se stolem na pingpong. Vedle budovy stojí zmíněné lezecké stěny s věží na požární sport. V jejich sousedství je k dispozici sportovní hřiště, na němž je možné hrát například tenis nebo nohejbal. Celkově jde o 245. budovu Hasičského záchranného sboru v republice. Stála necelých 55 milionů korun, přičemž většina peněz byla čerpána z fondů Evropské unie.