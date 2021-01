V budoucnu by se pak podle milovického starosty Lukáše Pilce (ODS) mohl počet obyvatel Božího Daru navýšit až desetinásobně, ze současných 200 třeba až na hranici kolem 2 tisíc obyvatel. S tím však ruku v ruce souvisí vybudování nové infrastruktury. Tedy stavby nových domů a bytů, opravy a stavby silnic a vybudování sítě služeb. „Aby se však budování takové struktury vyplatilo, musí skutečně dojít k nárůstu obyvatel a všechno musí vznikat ruku v ruce,“ uvedl Lukáš Pilc.

Zdroj: DENÍK

Oprav a rekonstrukcí by se mohla dočkat také areál samotného letiště, na němž po okupaci v roce 1968 přistávala sovětská vojenská letadla. V současné době se o asfaltové plochy stará firma Valeo, která na ploše mimo jiné testuje autonomní vozidla. Tedy auta budoucnosti, která nepotřebují řidiče. Stávající pětiletá smlouva by se mohla proměnit ve dvacetiletou a firma by nadále na letišti mohla působit. „Také by mohl na místě zůstat provoz malých letadel, která nikomu nevadí. Část plochy by se tak jako dosud využívala pro kulturní akce včetně letních festivalů,“ doplnil milovický starosta.

V těsném sousedství letiště by podle jeho představ v případě zájmu mohla vyrůst malá průmyslová zóna, ovšem v regulované podobě. „V žádném případě tady nechceme těžký průmysl. Obecně se město Milovice chce vydat cestou atraktivních turistických lákadel, sportovního vybavení, rekreačních zón a podobně,“ vysvětlil Lukáš Pilc.

Nová komise se starosty

Aby k výše uvedenému plánu mohlo dojít, byla sestavena na kraji komise, která se má budoucností bývalého vojenského výcvikového prostoru v Milovicích zabývat. Kromě čtyř zástupců kraje budou jejími stálými hosty také starostové z blízkých měst a obcí. Tedy kromě starosty Milovic jsou to starostové Lysé nad Labem, Benátek nad Jizerou, Jiřic, Strak, Lipníka, Všejan a Zbožíčka.

První úkolem komise je vypořádat spor s firmou Mladá RP, který se táhne ještě z časů hejtmana Davida Ratha. „Dosáhli jsme s touto společností dohody, která nám umožní definitivně ukončit dobrodružství zahájené Davidem Rathem, jež bránilo řešit koncepčně a strategicky rozvoj území bývalého vojenského prostoru v Mladé a nakládat se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře,“ oznámil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Smlouva navrhuje vypořádání se se společností částkou 111 milionů korun, přičemž kraji reálně hrozilo, že by měl zaplatit až 150 milionů.

Podle dalšího radního Libora Lesáka (ODS) je nová smlouva se společností Mladá RP postavena tak, aby bylo zajištěno, že území bude dočištěné a budou zlikvidovány deponie s uloženou sutí. „Ve smlouvě uvedené zádržné ve výši 20 milionů korun navíc dává kraji jistotu, že v případě nedodržení podmínek vyklizení nebudou tyto peníze Mladá RP vyplaceny. Budou použity k financování dokončovacích prací, to znamená, že by likvidace deponií a sutě v území za tuto částku byly dokončeny jiným dodavatelem,“ zdůraznil radní Libor Lesák.