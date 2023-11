„Pro ty, kdo si nemohli zajistit dohled nad dětmi, jsme zařídili takzvané hlídací skupiny od půl osmé ráno do tři čtvrtě na dvanáct,“ řekl ředitel školy Jaroslav Minařík. Do půl třetí pak mohli školáci zůstat v družině. Velmi omezenou formou fungovala i kuchyně, která právě pro dorazivší žáky uvařila jedno jídlo.

Do ZŠ Juventa chodí pravidelně 1155 žáků. V pondělí však dorazilo jen 54 dětí. Do školy tedy nepřišlo 1101 žáků. Ti zbylí se sešli v jídelně, aby si je rozdělili pedagogové, kteří ten den nestávkovali. „My jsme všem učitelům rozeslali potřebné informace, aby se mohli svobodně rozhodnout, zda stávku podpoří či nikoliv. Sami jako vedení školy jsme se snažili vystupovat neutrálně," sdělil ředitel školy.

Skupinka dětí čekající ráno na ochod do kina na promítání filmu.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nakonec v pondělí přišlo čtrnáct učitelek a učitelů, kteří z nejrůznějších důvodů nestávkovali. „Někteří i proto, že se jim forma stávky zdála málo radikální a přáli by si zavřít školu úplně. To jsme ale nechtěli udělat,“ poznamenal.

Většina dětí, která dorazila, se však ve škole příliš neohřála. Po rozdělení do skupin po osmé hodině zamířili do kina. Na otázku u jedné ze skupin, jestli se na promítání těší, zaznělo hromové a jednotné „Anóóóó". Přitom většina z nich nevěděla, na co se budou dívat. Ale zejména mladší děti mají převapení rády. Tady se jím stal film Strašidlo cantervillské.

Perníkové domečky

Do kina vyrazilo 51 školáků. Ve škole zůstali tři páťaci. Ani ti se však nenudili. Pod dohledem učitelek a za zvuků příjemných melodií zdobili perníkové domečky. Myšlenkami ale už byli o několik dnů napřed: o nadcházejícím víkendu, kdy se v Milovicích bude rozsvěcet vánoční strom.

Ty učitelky, které nemusely hlídat děti, a přesto do školy přišly, využily volný den na úklid kabinetu, případně přípravu na další vyučovací dny. Už v úterý zase budou na chodbách znít hlasy více než tisícovky dětí.

Trabant místo mercedesu

Hlavním důvodem ke stávce je Jaroslava Minaříka ředitele špatná komunikace ze strany ministerstva školství. „Oni přece mají mít dopředu promyšlené, jaké případné změny se budou zavádět. Ne něco vykřiknout a až na nátlak odborů a dnešní stávky slibovat změny a možná v lednu navýšení celkové sumy peněz. Za chvíli bude končit první pololetí a já potřebuji znát dopředu, kolik budu na příští rok potřebovat učitelů, kolik bude třeba úvazků a zajistit organizaci všech hodin. A doteď přesné informace neznám,“ shrnul ředitel milovické Juventy.

Tři páťáci, kteří zůstali ve škole a zdobili perníkové domečky.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Z problému nedostatku peněz ale neviní jen současnou vládu. Podle jeho slov za to mohou i ty předchozí a jedná se o dlouhodobý problém. Co jej však mrzí, je současná komunikace ministerstva. „Za minulého ministra byl covid a těch rychlých změn a nařízení bylo hodně. Někdy jsme těch informací měli možná až příliš. Ale pořád existovaly telefonní linky, kde se dalo doptat na určité věci a ministerstvo s námi komunikovalo. Když srovnám předchozího ministra s tím současným, je to třeba jako mercedes a trabant,“ říká Minařík.

Ačkoliv podle něj peníze nejsou tím hlavním motivem pondělní stávky, jedna věc týkající se platů jej rozlítila. Týká se provozních zaměstnanců, tedy kuchařek nebo uklízeček. „Mají stále velmi nízké platy. A že by měly ve finále ještě o dvě procenta přijít, to je podle mě určitě špatně,“ myslí si ředitel jedné z největších základních škol v zemi.