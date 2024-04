V okolí Milovic by se v dohledné době měly odvíjet zásadní změny na železničních tratích. Souvisejí se stavbou nového devítikilometrového úseku mezi Milovicemi a Čachovicemi, která má především zrychlit vlakové spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Součástí změn mají být úpravy nádraží v Lysé, stavba nové trati do Milovic, zrušení stávající zastávky Milovice a její přesunutí na jiné místo. A dále vznik dalších dvou stanic na Všejanské spojce do Čachovic.