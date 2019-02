Milovice – Při vyslovení jména města Milovice se většině lidí vybaví dlouhodobější projekty. Trvající spory o využití přilehlého letiště, které je majetkem kraje. Letní festivaly navštěvované desítkami tisíc lidí z celého světa. Největší základní škola v republice. V poslední době pak úspěšný projekt návratu divokých koní, zubrů a praturů do přírody.

Starosta Milovic a poslanec Milan Pour. | Foto: archiv Milana Poura

A co se povedlo a nepovedlo za poslední čtyři roky? Starosta Milan Pour na prvním místě úspěchů jmenuje velmi čerstvou věc. „Určitě je velkým úspěchem vybudování Relax parku Mladá. Za něj jsme aktuálně získali i ocenění Komunální projekt roku 2018 v kategorii Děti a rodiče. Jsem rád, že porota ocenila realizaci, uspořádání herních a workoutových a dalších volnočasových prvků a význam tohoto projektu pro Milovice, které má nejnižší věkový průměr obyvatel v republice,“ řekl Pour.

Z dalších podařených projektů jmenoval vybudování a otevření Základní umělecké školy pro děti nebo most přes Mlynařici. „Nechci se chlubit dalšími úspěšnými projekty, které začaly už v době mých předchůdců a v posledním období byly dokončeny. To je případ základní školy Juventa či dokončení plánu návratu divokých koní, zubrů a praturů.

A co se nepovedlo? „Jednoznačně sekání trávy ve městě. Ukázalo se, že nejlevnější zakázka nemusí být vždy ta nejkvalitnější. V současné době probíhá transformace takzvané technické skupiny do klasických technických služeb města. Problémem jsou i černé skládky, které vznikají poblíž kontejnerových stání. Způsobuje je velká fluktuace lidí a město má pak velké problémy s úklidem. Vyřešit by to mělo více kontejnerových stání a svoz odpadu dvakrát týdně,“ uvedl Pour.

A ještě jedna věc hýbe před volbami městem. Pořádání dvou letních festivalů na letišti. Votvírák na začátku léta a Let It Roll na přelomu července a srpna. Části obyvatel se nelíbí rušení nočního klidu. Obchodníci si však naopak přijdou na své a fanoušci stylu drum´n´bass jsou nadšeni, že se v jejich městě koná největší festival svého druhu na světě.

„Letiště na Božím Daru patří kraji, takže v těchto případech se snažíme s krajem dohodnout. V případě Votvíráku chceme s pořadateli i do budoucích let spolupracovat, ačkoliv by se měl festival posunout trochu vedle letiště kvůli firmě, která v místě testuje osobní vozy. V případě Let It Rollu letos skončila tříletá smlouva a o další chceme nechat jednat až nové zastupitelstvo. Vzhledem ke stížnostem lidí z přilehlých obcí chceme jednat s pořadateli o zkrácení noční produkce. Zatím trvá do šesti ráno, my bychom rádi, aby byla do dvou hodin ráno,“ konstatoval starosta Milovic.