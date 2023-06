Snížit počet aut ve špičkách před školami a podpořit tak ježdění školáků hromadnou dopravou. To je hlavní motiv vedení milovické radnice, které na jednání zastupitelů prosadilo od příštího školního roku proplácení žákovského jízdného. Podle předběžných propočtů může tento krok přijít městský rozpočet na půl milionu korun.

Autobusy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Radnice chce proplatit nově zavedený elektronický kupón na linky Pražské integrované dopravy, který bude platný po dobu 10 měsíců. Ti, kdo budou chtít proplacení kupónu využít, musí mít registraci na www.pidlitacka.cz a nahrát si kupón na plastovou kartu PID Lítačka, do mobilní aplikace PID Lítačka, případně na platební kartu. V papírové formě jízdenka neexistuje.

Cena časového kuponu pro jedno tarifní pásmo je 1575 korun. Milovice jsou v systému PID v 4. tarifním pásmu, a budou proplácet desetiměsíční zlevněné časové kupony pouze žákům základních škol a žákům nižšího stupně (prima - kvarta) víceletých gymnázií.

Propočet kolem půl milionu

Milovické vedení si nechalo podle údajů ze škol udělat propočet, kolik kupónů by teoreticky mohla proplatit a kolik by to městský rozpočet stálo. Přibližný počet proplacených kuponů pro žáky základních škol Juventa a TGM se má pohybovat kolem 200 kusů. Pro žáky, kteří dojíždějí do Lysé nad Labem, to bude 57 kusů a pro žáky víceletých gymnázií to má být 23 kusů. „Tyto počty vycházejí ze získaných údajů z jednotlivých škol, kdy nám z toho vyplývá, že pokud by všichni žáci, kteří nyní využívají autobusovou dopravu, si nechali proplatit časové kupony, potom by celková částka dosáhla výše 441 tisíc korun. K tomu je potřeba samozřejmě počítat s finanční rezervou pro žáky, které nyní vozí rodiče do škol,“ uvedl Milan Pour, starosta Milovic.

K proplacení jízdného je nutné podat žádost na ekonomickém oddělení milovické radnice v době od 15. srpna do 30. listopadu. K vyplněné žádosti bude třeba doložit trvalý pobyt žadatele v Milovicích, potvrzení o studiu žáka základní školy či víceletého gymnázia, doklad o zakoupení zvýhodněného časového kuponu pro 4. tarifní pásmo pouze v termínu od 15. srpna do 15. srpna 2023 žadatelem nebo jeho rodičem.

Pokud bude mít žadatel zakoupeno více tarifních pásem (dojížďka například do školy v Lysé nad Labem nebo do víceletého gymnázia v Nymburce nebo Čelákovicích), bude mu proplaceno pouze 4. tarifní pásmo. Na jiné kupony, než jsou ty zvýhodněné desetiměsíční, se tato nabídka nevztahuje.