Jedním z nejambicióznějších projektů let budoucích je výstavba velké sportovní haly. Areál by měl vyrůst na plochách u parkovišť v blízkosti zábavního parku Mirakulum, kde by měly stát dvě haly. Jednou z nich bude zimní stadion.

„Ten by měl fungovat po celý rok a uživit sám sebe. Hala se dá využít také pro konání koncertů a dalších kulturních akcí,“ vysvětluje starosta Lukáš Pilc (ODS). K hale by mělo patřit hlediště pro zhruba tři stovky diváků.

Od druhé, multifunkční haly by byl stadion oddělen blokem, který by využívala mimo jiné prosklená restaurace, z níž by byl výhled jak na zimní stadion, tak na opačnou stranu do druhé haly. „Ta by sloužila pro basketbal, házenou, florbal a další sporty,“ plánuje starosta.

Je si samozřejmě vědom vysokých nákladů na takový projekt. „Je jasné, že bez dotací to nepůjde. Celá akce by měla vyjít zhruba na 200 milionů. Podle toho, co jsem zatím zjistil, by dotace mohla pokrýt 90 milionů, 110 milionů by zaplatilo město,“ řekl Pilc. Projekt mu už pochválil a ocenil Ladislav Sokolovský, nymburská basketbalová legenda.

Zdroj: DENÍK

Vodní plocha pro místní

Dalším projektem je plán vytvořit v blízkosti města vodní plochu. Ta by měla nejen funkci místa, kde se zadržuje v krajině voda, posloužila by i ke koupání. Nejednalo by se však o vyloženě rekreační areál. „Jsme si vědomi, že aktuálně tady vodní plochy prostě chybí. O bazénu můžeme uvažovat v opravdu dlouhodobém horizontu, až na tom bude rozpočet města výrazně lépe. Ale chceme vytvořit přírodní vodní plochu,“ vysvětluje starosta. Měla by vzniknout za městem při výjezdu na Stratov. „Nebude to areál určený k rekreaci, ke stanování. Půjde spíš o to, aby tam místní dorazili pěšky, nebo přijeli na kole a mohli se tam vykoupat,“ vysvětluje Lukáš Pilc.





Na podmínkách vytvoření takové vodní plochy spolupracuje město s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Podobně jako sportovní hala se však nedá čekat, že by vše začalo vznikat ještě v letošním roce. Oba projekty jsou v přípravě.