Milostivý měsíc. Poděbradská radnice odpouští měsíční nájmy

Podnikatelům a živnostníkům, kteří sídlí v nebytových prostorách patřících městu, vedení radnice letos promine placení jednoho měsíčního nájmu. Týká se to například prodejců i uživatelů kanceláří. Jediné, co pro to musí ti, jichž se nabídka týká, udělat, je podat žádost.

Podnikatelům a živnostníkům, kteří sídlí v nebytových prostorách patřících městu, vedení radnice letos promine placení jednoho měsíčního nájmu. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Chceme tak této části společnosti ulehčit v těžké finanční situaci,“ vysvětluje místostarosta Miroslav Holas svoji iniciativu. Akcí s názvem Milostivý měsíc se budou zabývat radní, v případě vyšších částek i zastupitelé na svém dubnovém jednání. Odpuštění měsíčního nájmu nebude mít žádné další podmínky. „Týká se to zhruba sedmi desítek nájemců. Od prodejců po ty, co využívají nebytové prostory jako kanceláře. Stačí podat řádně vyplněnou žádost,“ uvedla místostarosta. Molo na koupání v Labi vyroste na Zálabí pod pivovarem už v březnu V případě maximálního zájmu od všech, kterých se nabídka týká, přijde městský rozpočet maximálně o půl milionu korun.