Poděbrady – Aktuální seznam ztrát a nálezů před pár dny zveřejnila poděbradská radnice. Kromě běžných věcí mohou lidé postrádat i některé kuriozity.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Asi málokdo by mezi nalezenými věcmi čekal třeba dámskou blůzu. Při jaké příležitosti se taková věc ztratí, se nechce ani domýšlet.

Svým způsobem umění je také ztráta vrtacího kladiva. Pozoruhodný příběh může stát také za nálezem víčka od nádrže i s klíči. O své věci se také může přihlásit člověk, který postrádá žlutou tašku, ve které má kameru, MP3 přehrávač, ručník, pantofle, mikinu, světýlko na kolo a pouzdro na brýle.

Kde se dá celá řada ztracených věcí vyzvednout? Nebo alespoň zjistit, zda je někdo neodevzdal? „Pokud si myslíte, že některá z věcí na seznamu může být vaše, přijďte se na ně podívat v úředních hodinách do Pentagonu u nádraží. To je v pondělí od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 11 hodin,“ vyzývají zástupci radnice. Zájemci vyjedou či vyjdou do druhého patra, kde se přihlásí na odboru správních činností ve dveřích číslo 204.

Seznam nálezů je dlouhý a nechybí na něm ani tradiční věci, jako jsou mobilní telefony, klíče, peněženky, kabelky, náušnice nebo třeba černý batoh. Majitel či majitelka by také mohli výrazně postrádat snubní prsten z bílého kovu s vyrytým nápisem. Zapomnětlivý úředník si dokonce může vyzvednout i nalezené spisy. Nepozorné ženy se mohou přihlásit o dvoje dámské hodinky. Kompletní soupis zájemci naleznou na stránkách města.