Pozemky jsou zkolaudovány pro rezidenční výstavbu. Potvrdil to Jiří Baloun ze společnosti Geosan Development. „Projekt byl rozdělen do čtyř etap, ale díky rychlému postupu stavebních prací je nakonec předáváme současně, ačkoli jsme původně plánovali dokončení části z nich až v polovině letošního roku,“ uvedl zástupce developera.

V nabídce bylo celkem 108 stavebních parcel o velikosti od 650 do 1 091 metrů čtverečních, které jsou nyní kompletně zasíťovány. Následná stavba domů bude už plně v rukou nových vlastníků.

„Naši klienti při výběru domů volí různé přístupy. Někteří preferují stavbu svépomocí, jiní dávají přednost externím stavebním firmám či designovým studiím. Zákazníci si parcely většinou pořizovali pro vlastní bydlení, část pozemků byla kupována také k developerským či investičním účelům. Několik klientů postaví dům na klíč a následně prodají pozemek i s domem novým zájemcům. V dalších případech je pozemek prostředkem k bezpečnému uložení finančních prostředků v této nejisté době,“ vysvětlil Jiří Baloun.

Vedení Poděbrad do budoucna uvažuje o vybudování cyklostezky, která by spojila novou část Choťánek se Žižkovem. „Podobně jako tomu bylo při vybudování cyklostezky do Pátku, která je hojně využívána,“ řekl starosta Jaroslav Červinka.

Mezi novými obyvatele budou pochopitelně také děti. Choťánky údajně zajistí předškolní vzdělávání, s vybudováním základní školy však nepočítají. Nutnost navýšení kapacity tak pocítí v poděbradských školách. „Chystá se vestavba dalších dvou tříd v základní škole Václava Havla. A nedávno jsme hovořili o projektu dostavby třetí školy, která by vyrostla na Žižkově. Šlo by o dostavbu budovy pro žáky druhého stupně vedle stávající školní budovy TGM,“ doplnil místostarosta Miroslav Holas. Jde ovšem o záměr, do jehož uskuteční uběhne ještě několik let.