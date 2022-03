Podle zastupitele Jaroslava Štěpána by se podoba a účel Bažantnice měl brzy výrazně proměnit. „Dáme možnost místním zpracovat ležící a suché stromy formou samotěžby, kdy si budou moci odkoupit natěžené dřevo za velmi výhodných podmínek. Následovat by mělo zpracování studie, nejlépe za podpory občanů. Změnu využití Bažantnice bychom rádi začali už v příštím roce,“ uvedl poděbradský zastupitel a zahradník zatím bez dalších podrobností.

Náprava potrvá dlouho

Jaroslav Štěpán už před několika lety přišel s proměnou lesoparku Obora, který by měl stejně jako například za první republiky sloužit procházkám místních i lázeňských hostů. Les se začal pročišťovat a základní proměna má být podle slov jejího autora do měsíce hotová.

„Další plocha, kde bychom chtěli změnit způsob hospodaření, je Bažantnice. Tento příměstský les má velký potenciál pro místní obyvatele Žižkova a v minulosti nastavený režim správy je, dle mého, ostudou a neúctou k tak významnému přírodnímu městskému prvku. Bohužel některé zákroky provedené v Bažantnici se budou napravovat dlouho,“ konstatoval zastupitel s kompetencí péče o městskou zeleň. Podrobnější informace o proměně Bažantnice chce zveřejnit v brzké době.

Bez klasické těžby

Poděbrady mají ve své péči celkem 185 hektarů městských lesů. Zejména kolem Labe směrem k Huslíku, ale i u Sokolče, lesy směrem na Nymburk. Mezi lesní pozemky patří také zmíněné lokality Obora a Bažantnice, přímo sousedící s městskou zástavbou.

Tyto plochy jsou spravovány v tzv. režimu lesů zvláštního určení. Zjednodušeně to znamená, že až na výjimky by v nich neměla být prováděna klasická lesní těžba. Měly by se kácet pouze stromy suché a provozně nebezpečné.

Bohužel kvůli klimatickým výkyvům a katastrofálnímu suchu v roce 2018, které zdecimovalo borové lesy, a kalamitnímu rozšíření houbové choroby Chalara fraxinea ničící jasany dochází v některých částech lesů k velkému úhynu a následné nucené těžbě stromů.

Město chce tento stav napravovat a prvními dvěma vybranými územími jsou právě Obora a Bažantnice.