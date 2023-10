Nedostatek strážníků v Poděbradech přinutil vedení města k novým pobídkám pro nové městské policisty. Zatímco dosud nabízeli náborový příspěvek 90 tisíc korun, nově to bude 150 tisíc.

Městská policie v Poděbradech hledá další strážníky. Nabízí vysoký náborový příspěvek. | Foto: se svolením Město Poděbrady

V případě potřeby dostane strážník k dispozici i byt. Jestli to skutečně přiláká nové zájemce do městských uniforem, zatím není jasné. K popsanému řešení přivedl vedení města nedostatek strážníků. Podle předpokladů by jich mělo v lázeňském městě sloužit osmnáct. Jenže čtyři schází. „Dvě místa jsou neobsazena dlouhodobě, jeden je nemocný a jeden podal výpověď. To je situace, kterou chceme v zájmu bezpečnosti a akceschopnosti naší městské policie řešit. Proto navyšujeme náborový příspěvek a byli bychom rádi, kdyby se podařilo stavy městské policie brzy doplnit,“ řekl starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS).

Požadavky zdaleka nesplní každý

Podle velitele městské policie Martina Havlíčka však přijetí nového člena není jednoduchá záležitost. „Musí projít fyzickými i psychologickými testy, absolvovat tříměsíční školení, dostat do hlavy potřebné zákony, zařídit si zbrojní pas. Není to nic jednoduchého. Ačkoliv se průběžně někteří zájemci hlásí, ne každý tohle všechno zvládne,“ vysvětluje velitel poděbradských strážníků.

Současný minusový stav komplikuje i situaci při organizaci služeb, strážníci musí sloužit přesčasy. „Chtějí mít také někdy volno a jet na dovolenou. Je to samozřejmě nepříjemné, proto bychom nové kolegy uvítali,“ doplnil Havlíček.

Strážníci chybí i v Nymburce

Několik strážníků chybí do plného stavu také v Nymburce. Místní radnice však taková lákadla jako ta v Poděbradech nenabízí. Náborový příspěvek nemají případní noví strážníci slíben žádný. „Dostáváme pak řadu benefitů po nástupu. Můžeme využívat speciální kartu, máme stravenkovou kartu, příspěvky na posilovnu i na další volnočasové a sportovní aktivity,“ vypočítal vrchní strážník Martin Rajl.

V současné době je ve službě v Nymburce patnáct strážníků. Tabulky by umožnily výkon celkem osmnácti až dvaceti městských policistů. „Podařilo se nám získat posilu ke kamerovému systému, ale ještě jednoho až dva strážníky bychom určitě rádi přijali,“ doplnil Rajl.