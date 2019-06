Zastupitelé to již odsouhlasili. Starosta Milan Dokoupil uvedl, že v rozsáhlé debatě zaznívaly argumenty pro i proti. „Větší část členů zastupitelstva ale podpořila převzetí kaple z důvodu morální odpovědnosti za zachování jedné z mála památek, které v našem městě máme,“ uvedl.

Kaple by se v budoucnu mohla stát více i součástí života ve městě. Podle Zdenky Hamerové z kulturního centra by se v ní časem mohly konat například svatební obřady. „Město by také chtělo tyto krásné prostory využívat pro různé kulturní a společenské akce, jako jsou výstavy a koncerty. Několik koncertů už se v ní konalo,“ podotkla.

Údržba památky bude něco stát. Podle starosty ale město snáze dosáhne na dotace. „Církev měla problém získat na údržbu majetku peníze, včetně státních dotací, protože prostředky, které má a může získat, investuje do oprav kostela svatého Apolináře a přilehlého areálu,“ řekl starosta.

Věřící kapli celoročně nevyužívají. V kapli se křesťané scházejí pouze při poutní mši jednou do roka. Podle smlouvy mezi městem a církví by se poutní bohoslužba měla v kapli konat i nadále. Oltář a mešní zvonek zůstanou majetkem církve, město je však dostane do časově neomezené bezplatné výpůjčky.