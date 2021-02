Příběh mokřadu Žabák, který se nalézá na východním okraji Lysé při výjezdu na Stratov, nebere konce. Poté, co se jej loni podařilo místním ochráncům přírody a opozici zachránit před stavbou Světa záchranářů, jak plánovala radnice se Středočeským krajem, město znovu poslalo do míst, kde se v krajině zadržuje voda, těžkou techniku. Ta měla údajně vyčistit Doubravský potok, aby umožnil odtok vody. Na místě však došlo i ke kácení stromů. Místní se obrátili na Inspekci životního prostředí, která zjistila, že město k takovému zásahu nemá povolení a akci zastavila.

Výsledky současného kácení, než jej zastavila Inspekce životního prostředí. | Foto: Petr Herman

Starosta Karel Otava i členové koalice odmítli respektovat dotyčné území jako mokřad, i přes loňská vystoupení odborníků, kteří tato fakta i výskyt chráněných živočichů a rostlin po několik let jednoznačně potvrzují. Podle starostových slov někdo ucpává odtoky úmyslně částmi obrubníků a stavebním materiálem a tím vytváří mokřad uměle. „Byly nalezeny v trubkách takové věci. Celou záležitost jsme předali policii,“ uvedl starosta, podle něhož je v ohrožení nejen místem vedoucí železnice, ale také stavba budoucího obchvatu. „To, že není ohrožena stavba obchvatu, která má 17 let zpoždění, to vyprávějte někomu jinému. Všichni vidíme, kdo tady maří investice města,“ uvedl Otava.