Město Nymburk přebírá zimní stadion. Halu čeká zásadní rekonstrukce

Zimní stadion přechází do majetku nymburské radnice. Potvrdilo to jednomyslné hlasování zastupitelů na středečním jednání. Pro hokejisty, krasobruslaře, ale i řadu místních využívajících například hodiny veřejného bruslení to znamená, že by v příštích letech neměl být ohrožen provoz stadionu z důvodu špatného technického stavu.

Zimní stadion v Nymburce potřebuje nutně zásadní rekonstrukci. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Naopak se dá předpokládat, že pokud k omezení provozu dojde, bude to kvůli tolik potřebné a zásadní rekonstrukci, která si vyžádá miliony korun. Mluvčí radnice Olga Vendlová potvrdila, že město už má připravené další kroky směřující k nutným opravám. „Je připravena studie jako podklad pro zadání projektové dokumentace na rekonstrukci. Projektovou dokumentaci může objednat pouze vlastník objektu,“ vysvětluje důvod, proč město usilovalo o převod stadionu do svého vlastnictví. Jinými slovy, město nemohlo do rekonstrukce investovat větší sumu, pokud by nebylo jeho majitelem. Dosavadní majitel stadionu HC Nymburský Lev souhlasil za určitých podmínek dalšího fungování s převodem zimního stadionu pod město. Předmětem všech jednání bylo především vyvážit požadavky klubu a zájem města. Nymburk si chce vzít na nový bazén úvěr 380 milionů. Sleduje i možné dotace Město deklarovalo zájem převzít stadion v roce 2019. „Přestože bylo od počátku jasné, že to nebude snadná cesta, jsem rád že jsme se dostali do cíle a provoz na ledové ploše zůstane zachován,“ uvedl místostarosta Bořek Černý. Ještě ve zmíněném roce město koupilo pozemky pod zimním stadionem. Loni v březnu byla zpracována studie, která bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci stadionu. Cena za zpracování projektové dokumentace je odhadována na přibližně 6 milionů korun.

