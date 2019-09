Ředitelku ZŠ Tyršova Soňu Obickou vzniklá situace mrzí. „Že ředitelka Oksana Marťjanová falšovala volby, jsem se dozvěděla telefonicky od jednoho redaktora. Žádné jiné informace ani důkazy nemám a negativní informace o ředitelce školy, se kterou jsem podepsala dohodu o spolupráci našich škol, mě mrzí. Škola, kterou vede, je velmi hezká, příjemná a zajímavá,“ uvedla Obická.

Město hovoří o apolitičnosti spolupráce. „Ruské město Mytišči je již přes dvacet let partnerským městem Nymburka. Na základě této spolupráce mezi sebou komunikují i obě základní školy. Vzájemná spolupráce škol je apolitická a zakládá se hlavně na prohlubování jazykových dovedností žáků škol. Spolupráce se nezakládá na konkrétních osobách,“ řekl mluvčí radnice Petr Černohous. Vedení města zdůraznilo, že partnerem je město Mytišči jako takové a tudíž momentálně neuvažuje o ukončení dlouholetého partnerství.

Ředitelka školy v Mytišči Oksana Marťjanová se v roce 2016 podílela jako předsedkyně volební komise na falšování výsledků voleb do Státní dumy. Volební komise sečetla odevzdané hlasy a Marťjanová výsledek zapsala do oficiálního protokolu.

V něm stálo, kolik hlasů dostaly jednotlivé strany. Jeho kopii obdrželi i pozorovatelé, kteří dohlíželi i na samotné sčítání.

„O chvíli později Marťjanová zanesla výsledky také do elektronického systému a odeslala je do volebního ústředí. Jak se však ukázalo, do systému zadala jiné výsledky, než ukazoval protokol. Před odesláním o zhruba čtyřicet hlasů zvýhodnila stranu prezidenta Vladimira Putina,“ uvedl odborník na Rusko a také redaktor serveru Aktuálně.cz Ondřej Soukup.

Podle jeho zjištění nešlo ve více než dvousettisícovém městě Mytišči v moskevské oblasti o ojedinělý čin. Podobně se mělo podvádět v 70 z 96 volebních místností, celkem se zfalšovalo přes tři tisíce hlasů.

„Podvod to byl natolik okatý, že falzifikování musela přiznat i ústřední volební komise. Předsedu městské volební komise podvod stál místo, ale obyčejným vykonavatelům, jako byla Marťjanová, se nic nestalo. Naopak byla z funkce zástupkyně ředitelky povýšena až na ředitelský post,“ napsal Soukup ve své zprávě. Nastoupila do vedení právě té školy, s níž uzavřela smlouvu nymburská základní škola.