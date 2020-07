Starosta Jaroslav Červinka uvedl, že při osobní kontrole útulku zjistil, že psi jsou nervózní. Veterinární správa při své loňské kontrole však žádné zanedbání ze strany provozovatelky nezjistila.

Provozovatelka dostala výpověď ke 31. prosinci letošního roku. Pro místní média uvedla, že rozhodnutí města nechápe. Radnice nechala loni podmínky v útulku zkontrolovat Veterinární správou. „Na místě jsme žádná pochybení co se týče péče o psy nezjistili,“ uvedla pro Deník zástupkyně Veterinární správy. Také provozovatelka nenabyla dojmu, že by bylo cokoliv v nepořádku. „Když k nám pracovníci Veterinární správy a města přišli, divili se, že psi běhají venku, aportují, že se jim tímto způsobem věnujeme. Zřejmě čekali, že zvířata budou jen zavřená. Každé dopoledne je necháváme pořádně vyběhat," uvedla Eva Benešová.

Starosta však ve videu zveřejněném na stránkách města uvádí, že sám je původní profesí zootechnik a situaci vidí jinak. „Se svojí praxí poznám, kdy je zvíře nervózní. Při mé nedávné osobní kontrole byly v uzavřených kotcích nervózní téměř všichni psi. Chceme změnit jejich podmínky a udělat také vše pro to, aby jejich ošetřovatelé měli odpovídající zázemí,“ řekl Jaroslav Červinka. Podle jeho slov by se psi měli v útulku zdržovat jen nezbytně nutnou dobu, než si najdou své nové páníčky.

To je však podle stávající provozovatelky často téměř neřešitelné. „Někteří lidé nám vyčítají, že tu máme pejsky i několik let a neumíme je udat. Ale mnozí mají tak komplikovanou povahu, že je to téměř nemožné. Necháváme je tady žít, jsou to naši kamarádi, snažíme se jim jejich život co nejvíc zpříjemnit,“ uvedla Eva Benešová pro místní média. Podle dostupných dat najde ročně nový domov 60 psů ze zdejšího útulku.

Přebudování útulku

Město však chce kompletně přebudovat útulek směrem k obecně prospěšné společnosti a investovat do jeho celkové revitalizace. „Byl objednán geometrický plán, zaměřeny sítě a pracuje se na projektu připojení tlakové kanalizace a zázemí pro pracovníky útulku a jejich návštěvníky. Připravuje se také vybudování nového povrchu přístupové cesty podél fotbalového hřiště,“ uvedla radnice na svých stránkách. Podle starosty budou také postupně vybudovány nové kotce s výběhy, aby psi nebyli trvale uzavřeni.

Do budoucna chce také město spolupracovat s firmou sídlící za Poděbrady, která vyrábí zvířecí krmivo. Ta aktuálně věnovala útulku šek na 20 tisíc korun. „Zároveň jsme získali příslib další možné spolupráce na dokončení prací, jejichž cílem je vybudování důstojného psího útulku v Poděbradech,“ uvádí stránky radnice. Starosta Jaroslav Červinka zároveň garantoval, že žádný ze současných obyvatel útulku nebude utracen.