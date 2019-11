Podle vedení města se u Lidušky nebezpečně množí nejen nutrie, ale také potkani. Což má souviset s krmením prvně jmenovaných hlodavců. Proto Nymburk chystá další odchyt s následnou likvidací nutrií. Těm, kdo budou zvířata krmit, hrozí dokonce pokuta.

V nymburce na soutoku Velkých Valů a Labe se usídlila rodinka nutrií. | Foto: DENÍK/ Milena Jínová

„Kolem Lidušky registrujeme výrazný nárůst populace hlodavců, a to zdaleka nejen nutrií, ale také potkanů. Musíme zasáhnout, protože oba druhy se množí rychle a nekontrolovaně a bude nutný další odchyt,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Město ale podle slov mluvčího potřebuje podporu a pochopení obyvatel. „Protože to, co je teď milým rozptýlením, může už velmi brzy přinést řadu problémů s hlodavci spojených. Město bude nuceno, ač nerado, proti krmení zasáhnout třeba i pokutou,“ varuje mluvčí radnice.