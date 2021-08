Lidem se otevře výhled na Labe i Ostrov. Nymburk chce zpřístupnit věže hradeb

Točitá dřevěná schodiště propojená speciální lávkou. To je plán města, jak zpřístupnit hradební věže u Labe nad cyklostezkou veřejnosti. Lidé by tak v blízké budoucnosti mohli vystoupat do věží ze speciálního ochozu u hradeb by se jim otevřel nádherný výhled na Labe, Špičku, Ostrov, elektrárnu i kamenný most.

Z ochozů hradeb se návštěvníkům otevře podobný pohled, jako z občas zpřístupněné věže Kaplanky. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele úprav v hradebních věžích. Podle plánů vzniknou spirálová schodiště ve dvou věžích, vedená na dvě úrovně a navzájem je spojí lávka. „Ocelová konstrukce bude opatřena barvou odstínu kovářské černé. Nášlapné stupně, mezipodesta a nášlap ochozu jsou navrženy z dubového dřeva. K oběma věžím povedou přístupové chodníky ve stejném duchu, jako jsou ty stávající okolní. Nebudou tedy působit rušivým dojmem,“ upřesnil plány Petr Černohous, mluvčí radnice. Lávka, tedy spojující ochoz, bude sloužit jako vyhlídkové místo v centru města. Stavební úpravy předpokládají minimální zásah do vlastní konstrukce hradeb. Má jít pouze o nezbytné kotvení. „Vzhledem k tomu, že jde o významnou kulturní památku, práce proběhnou pod drobnohledem památkové péče. Předpokládaná cena zakázky je necelých 1,9 milionu a příjem nabídek končí 20. srpna,“ doplnil mluvčí města. Nymburští drážní hasiči trénují na práci ve výškách i záchranu osob Přečíst článek › Podle místostarostky Stanislavy Tiché dostane tato lokalita zpřístupněním věží nový rozměr. „Jak místním, tak turistům se naskytne pohled přes hradby na park a řeku pod nimi. Z podobné perspektivy kdysi shlíželi na Labe obránci městského opevnění. Na rozdíl od nich si ale my ten pohled užijeme v bezpečí a s radostí,“ řekla místostarostka.