Na konci dubna totiž končí smlouva současnému provozovateli, který přívoz zajišťuje výletní lodí Blaník. Ta má však logicky se začátkem turistické sezóny naplánované své tradiční výletní trasy a přívoz tak nadále zajišťovat nemůže.

Přívoz je jednou z alternativ, která nahrazuje spojení centra města se Zálabím na místo stržené lávky. „Lidé si tento způsob dopravy velmi oblíbili a my se budeme snažit jej zachovat. Nechali jsme si vypracovat právní analýzu a chceme ještě do konce února vyhlásit veřejné výběrové řízení na nového provozovatele přívozu,“ řekl Deníku starosta Tomáš Mach.

V současné době má přívoz svůj lodní řád, Blanice však mezi břehy pendluje prakticky permanentně včetně víkendu. Ve všedních dnech jezdí od sedmé ráno, v sobotu od osmé a v neděli pak od deseti hodin. Poslední jízda je plánována vždy na 19. hodinu večer.

Původně byl přívoz spuštěn loni v září jako zkušební provoz s tím, že se ukáže, zda mají obyvatelé o tento druh přepravy vůbec zájem. Kromě lodi funguje celá řada autobusových linek, které staví na jedné straně řeky u divadla, na druhé pak u bývalé firmy PVT a lze s nimi jezdit zdarma. „Dvouměsíční zkušební provoz ukázal, že je o přívoz skutečně zájem. V průměru loď přepraví okolo 650 lidí denně a navíc i desítky kočárků nebo jízdních kol,“ řekl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Bývalé vedení města tak s provozovatelem Blanice uzavřelo smlouvu do konce dubna. Provoz lodi ve výši přibližně 200 tisíc korun měsíčně hradí nymburská radnice ze svého rozpočtu.

Rozruch mezi místními způsobil starosta Tomáš Mach na přelomu října a listopadu ještě před svým jmenováním do funkce, kdy některá média uvedla, že by podle jeho názoru bylo rozumnější a ekonomičtější nahradit přívoz kyvadlovou autobusovou dopravou přes most. To se setkalo s kritikou místních i opozice a designovaný starosta slíbil, že si nechá zjistit potřebné údaje a vypracovat už zmíněnou právní analýzu. Nyní vedení města dospělo k rozhodnutí, že přívoz zůstane zachován.

Zda nový provozovatel přívozu uzavře s městem smlouvu pouze na dobu několika měsíců nebo až do postavení a zprovoznění nové lávky, není v tuto chvíli jasné. Lávka by se podle stávajícího harmonogramu měla začít stavět zhruba v polovině příštího roku a její stavba by měla trvat přibližně rok. Je také otázkou, jestli by bylo technicky možné zachovat přívoz i při samotné stavbě nové lávky. Její zprovoznění a tedy zřejmě definitivní konec přívozu by tak mohl nastat kolem poloviny roku 2021.

Fakta o přívozu:



- současnému provozovateli s lodí Blanice končí smlouva k poslednímu dubnu

- město se rozhodlo přívoz zachovat

- chce vypsat nové výběrové řízení na nového provozovatele ještě do konce února

- současný přívoz loď Blanice pojme cca 50 lidí

- na palubu bere i bicykly a kočárky, palubní posádka pomáhá i handicapovaným

- má plavební řád, pendluje však prakticky nepřetržitě denně do sedmi večer

- svezení je zcela zdarma, provoz hradí radnice

- nástupní mola jsou vybudována u pilířů zbourané lávky