Zatím však není jasné, jak by byla budova v budoucnu využívána. SŽDC ji nabídlo městu s tím, že po výstavbě nové budovy, jejíž součástí bude moderní odbavovací hala, starou budovu nevyužije a počítá s jejím odstraněním.

Zástupci koalice zdůraznili, že jednoznačné vyjádření je podmínkou pro posun v jednání se SŽDC o léta slibované rekonstrukci. V opačném případě by se projekt propadl pořadím a na mnoho let by tak obnova nádraží byla zřejmě zablokována. „Rada města se vyjádřila tak, že budova je nyní za požadovanou cenu 11,375 milionů korun pro město zbytná. Všichni však chceme, aby zůstala zachována, a v tom smyslu chceme vést další jednání. Osobně budu jednat s ředitelem SŽDC a věřím, že nalezneme řešení, aby budova zůstala,“ vyjádřil se starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

Několik dnů po rozhodnutí radních doporučit zastupitelům nádražní budovu neodkoupit vznikla ve městě petice, která požaduje budovu zachovat. Podle autorů a signatářů textu je budova v dobrém technickém stavu a lze ji adaptovat pro jiné účely.

Podle petice je možností celá řada. „Ať už jako součást provozu železnice (ředitelství DPOV, ČD Telematika atd.) či například nějaký druh občanské vybavenosti, kanceláře a podobně. Prostory mohou být pronajímány více subjektům a dům může snadno fungovat jako víceúčelový,“ píše se v petici, která za několik dnů nasbírala kolem 450 podpisů. Faktem však zůstává, že zatím nikdo s konkrétním plánem na využití historické budovy v budoucnu nepřišel.

Podle autorů petice by mělo být zachování budovy i v zájmu SŽDC. „Jako státní podnik by měl hájit celkové veřejné zájmy, nikoli se omezovat pouze na provoz železnice. V rámci měst se drážní stavby stávají jejich součástí. Pokud tato vůle na straně SŽDC není, je tento problém povinna přijatelně vyřešit samospráva města,“ uvádí petice.

Proti tomu se však někteří zastupitelé ohradili. Petr Šmíd (NsK) má k problému jako dlouholetý zaměstnanec železnice i osobní vztah. „Petici bych klidně podepsal, kdyby byla směřována na SŽDC, nikoliv na vedení města. SŽDC tlačí město k odkupu, ale kde má město brát peníze na podobné projekty? Budova pak bude muset projít ještě velkou rekonstrukcí. Já například vím, že ve sklepě je voda, je v podstatě zaplavený,“ řekl Šmíd.

Podle vyjádření mnohých však aktuální rozhodování o možném odkupu nádražní budovy nebude mít v nejbližších letech vliv na to, jestli bude stát, nebo nebude. „V budově je zabezpečovací zařízení obrovské hodnoty včetně optických kabelů pro tratě po celé republice. Jejich odstranění a přemístění by trvalo řadu let a SŽDC by na to také musela najít poměrně velké peníze. V příštích letech opravdu ke zboření budovy dojít nemůže,“ doplnil Šmíd.

Podle opozičního zastupitele Jaroslava Štencla (ANO 2011) by se město mělo SŽDC dotázat, do kolika let je schopno budovu uvolnit. Teprve pak by se mohlo rozhodnout, zda budovu koupí. To však odmítl Miloš Petera (ČSSD), který poukázal, že SŽDC se bude odvolávat na jednotlivá rozhodnutí státních orgánů a termín nikdy nestanoví.

Jan Ritter (Nymburští demokraté) připomněl anabázi návrhu rekonstrukce nádraží od roku 2017. Konkrétní kroky by se podle něj mohly dít nejdříve kolem let 2025 nebo 2027. „Je-li nutné v tuto chvíli vyjádření, pojďme odhlasovat, že město má o koupi budovy zájem. Bude trvat léta, než skutečně na prodej dojde a než by město mělo případnou částku hledat,“ dal protinávrh Ritter.

Jenže jeho návrh koaliční zastupitelé přehlasovali a schváleno bylo původní doporučení radních o tom, že město návrh na odkup za 11,375 milionu neakceptuje a vyzývá k jednání o dalším postupu rekonstrukce. „S tím, že budeme chtít budovu nádraží zachránit,“ zdůraznil starosta.

O BUDOVĚ NÁDRAŽÍ



Nádražní budova z roku 1870 je zachovalou a naprosto charakteristickou ukázkou tradiční architektury počátků železnice v Čechách poslední třetiny 19. století. Stavba se stala ozdobou významného železničního uzlu na trati Vídeň – Berlín (společně s nádražními budovami v Havlíčkově Brodě a Jihlavě). Podle všeho se jedná o typizované nádraží tzv. Severozápadní dráhy budované podle projektu významného architekta a inženýra Carla Schlimpa. Jeho stavby jsou dodnes považovány za špičku v oblasti drážní architektury (viz nádraží Praha – Těšnov).



Zdroj: Petice za zachování budovy nádraží v Nymburce