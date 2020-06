O používání vratných kelímků město uvažuje už nějakou dobu. Poprvé budou vratné kelímky v praxi vyzkoušeny na Přístavní slavnosti a Street Food festivalu 1. srpna pod hradbami a na Špičce. Potvrdila to místostarostka Stanislava Tichá. „Nakonec jsme se ve spolupráci s Nymburským kulturním centrem rozhodli spojit síly i s Pivovarem Nymburk a vytvořit kelímky, které budou k dispozici jak na městských, tak pivovarských akcích. Výběr motivu byl jasný – Bohumil Hrabal a Postřižiny,“ uvedla místostarostka.

Nové kelímky zdobí obrázky Maryšky s pivem a Francin posilující s pružinami. Kelímky navrhla výtvarnice Jana Studničková. Pokud budou mít kelímky úspěch, dojde i na další postřižínské motivy. V budoucnu by tak mohla vzniknout zajímavá hrabalovská sběratelská edice.

Na řadě hudebních festivalů se metoda vratných kelímků využívá už řadu let. Například milovický festival Let It Roll, na nějž jezdí na přelomu prázdnin desetitisíce lidí z celého světa, jde v boji za ekologii mnohem dál. Loni se obešel kompletně bez plastového nádobí včetně brček. To potvrdil i zakladatel festivalu Zdeněk Souček. „Plasty nahrazujeme nádobím z palmových listů původem z Indie, dřevěnými noži a vidličkami, bio lžícemi a úplně jsme odbourali brčka,“ říká Souček. Po celém festivalovém areálu byly rozmístěny barevné koše na papír, plast, hliník, biologický odpad neboli kompost a gastro odpad na zbytky jídel.