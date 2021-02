Čelit onemocnění covid -19 je podle mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářové tak trochu bojem o čas. „Proto považujeme každý den za zásadní a vakcíny očkujeme co nejdříve po jejich obdržení z centrálních skladů. Poslední dodávka v naší lednici nepobyla ani 24 hodin,“ uvedla mluvčí městecké nemocnice.

První volné termíny nabízí nemocnice na nadcházející sobotu. Je možné, že to bude poslední termín výhradně pro straší 80 let. Od 1. března se s největší pravděpodobností budou moci k očkování přihlásit také lidé starší 70 let a učitelé. „Také těmto skupinám nabídneme co nejvíce vhodných termínů přímo v očkovacím místě nemocnice,“ potvrdila Lucie Drobík Kolářová.





K očkování proti covidu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím celostátního formuláře na stránkách ministerstva zdravotnictví. Po prvotním zaregistrování pak zájemci naleznou volné termíny právě v tomto zdravotnickém zařízení pod místem Nymburk – Městská nemocnice Městec Králové a.s. K očkování je vhodné se dostavit s další osobou ideálně deset minut před objednaným časem. Je také nutné počítat s tím, že po očkování zůstane dotyčný na místě ještě dalších 15 – 30 minut. Očkuje se do paže, která není pro očkovaného dominantní. Tedy praváci budou očkováni do levé ruky a opačně.